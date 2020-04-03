6 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2: кулинарный размер имеет значение
03.04.2020
Уже завтра в 19:00 на телеканале СТБ в эфир выйдет 6 выпуск второго сезона «МастерШеф. Профессионалы». На кухне кулинарного шоу 15 лучших шеф-поваров Украины продолжат борьбу за главный приз. Чего ждать зрителям от 6 выпуска «МастерШеф. Профессионалы»-2? Узнайте в материале.
Подробнее смотрите в 6 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 на телеканале СТБ:
- Чье блюдо заставит Эктора перекреститься и покаяться?
- Кого от победы в конкурсе блюд-небоскребов отделит целых 20 см?
- В чем участники настоящие профи: кулинарии или воровстве ингредиентов?
- Прилетит ли Виктору деком от Юлии?
- И кто из участников навсегда попрощается с кухней «МастерШеф. Профессионалы»-2?
Не пропустите 6 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже 4 апреля в 19:00 на телеканале СТБ и на официальном сайте STB.UA!
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