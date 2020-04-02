В условиях карантина у большинства украинцев появилось больше свободного времени. Но вот сколько официально будет выходных дней в апреле 2020 года в нашей стране? Как планируют праздновать Пасху звезды телеканала СТБ – читайте в нашем материале.

Главный праздник второго месяца весны – Светлое Христово Воскресение. Он подарит украинцам дополнительный выходной. Таким образом, в Украине в течение 18, 19 и 20 апреля будет удлиненный трехдневный выходной.

Выходные в апреле 2020 года

Общее количество календарных дней ‒ 30.

Рабочие дни ‒ 21.

Выходные дни ‒ 9.

Предпраздничные (укороченные на 1 час) ‒ нет.

Государственные праздники ‒ Пасха 19 апреля.

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Также, стоит отметить и неофициальные праздники, которые отмечаются в апреле:

Всемирный день смеха – 1 апреля;

Благовещение – 7 апреля;

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей – 11 апреля;

День работников ракетно-космической отрасли Украины – 12 апреля;

День авиации и космонавтики – 12 апреля;

День окружающей среды – 18 апреля;

Всеукраинский день психолога – 23 апреля;

День памяти жертв радиационных аварий и катастроф (годовщина аварии на Чернобыльской АЭС) – 26 апреля.

Судья кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы»-2 Владимир Ярославский – настоящий трудоголик! Даже в праздничные и выходные дни шеф продолжает радовать кулинарными шедеврами своих онлайн-посетителей:

На Пасху думаю работать. А вот как планирую провести выходные дни? Как обычно! Я работаю. У меня 55 человек в коллективе. Их нужно кормить. Мы ведь готовим блюда из меню нашего ресторана не только на витрину для GoodWine.

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