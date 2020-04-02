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«У каждого своя ложь»: биография Дмитрия Пчелы

02.04.2020

35-летний Дмитрий Пчела – известный актер, который запомнился зрителям по множеству ролей. В сериале «У каждого своя ложь» (производства IVORYfilms), показ которого СТБ начинает 6 апреля, он предстанет в образе главы бизнеса, готового даже поступиться интересами семьи ради своего дела. Читайте биографию Дмитрия Пчелы прямо сейчас!

Уверенный и харизматичный Дмитрий Пчела считается одним из самых привлекательных мужчин украинского кинематографа. Актер родился 21 мая 1984 года в Таллине. Родители никак не связаны с кинематографом: мать работает экономистом, а отец — рыбак. В детстве актер стеснялся собственной фамилии, но потом полюбил, ведь Пчела даже лучше псевдонимов, которые вынуждены брать многие коллеги.

После окончания гимназии Карьямаа он поступил к Игорю Золотовицкому в Школу-студию МХАТ. В числе сокурсников — Антон Шагин, Максим Матвеев, Екатерина Вилкова и Мирослава Карпович. Курс набирался специально для пополнения труппы драмтеатра. Там и началась актерская биография Пчелы.

В 2008 году Дмитрий получал режиссерское образование в мастерской Леонида Хейфеца в Щукинском училище. Учебу на заочном отделении он совмещал с работой в театре «Чеховская студия» и съемками в кино.

Благодаря своей мужской харизме Пчела считается идеалом в глазах миллионов женщин. Дальнейшая фильмография формировалась из картин, в которых ему доставались преимущественно центральные персонажи.

Смотрите уже с 6 апреля сериал «У каждого своя ложь» на телеканале СТБ!

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