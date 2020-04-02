Холостяк Макс Михайлюк решил сделать особенный подарок Кристине. Поэтому пригласил девушку на ювелирную фабрику. Выбрав украшения, пара могла пройти тест на совместимость и узнать, насколько схожи их взгляды на жизнь. О детях, кредитах и семейный ценностях поговорили двое при покупке жемчужного колье. Эксклюзивное видео, не вошедшее в эфир, — смотрите в материале.

Еще один эксклюзивный бэкстейдж и экскурсия со свидания на ювелирной фабрике

Video: Тест на совместимость Макса Михайлюка и Кристины: эксклюзивное видео Тест на совместимость Холостяка 10 сезона Макса Михайлюка и Кристины: эксклюзивное видео смотрите в материале

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ