2 апреля в эфире телеканала СТБ вышла заключительная серия весны проекта «Слепая», основанного на реальных историях людей. Сможет ли бабушка Люба помочь Полине. Женщина запуталась в своих чувствах к мужу и любовнику. Она не знала, кого выбрать. Подробнее читайте в материале.

25-летняя Полина Гонтарук запуталась в чувствах к мужу Юре и любовника Леши. И решила пойти за советом к бабушке Любе. Полина хотела узнать, кого из мужчин ей стоит выбрать? С кем она будет счастливой?

Однако Спелая сказала Полине бросить любовника Алексея, поскольку он не очень порядочный человек. Молодая женщина не послушала совета бабушки Любы. Но потом случайно выяснила, что на самом деле Леша не любит ее. Ему заплатили за то, чтобы он совратили Полину. Это были проделки коллеги ее мужа, которая давно положила на него глаз. Женщина была в растерянности и совсем забыла о том, что Слепая сказала, что ее настоящее счастье ходит совсем рядом. Сумеет ли Полина распознать свою любовь и с кем из мужчин она останется? Смотрите все подробности в 46 серии.

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