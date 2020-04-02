Сегодня, 2 апреля, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдут заключительные 45 и 46 серии проекта, основанного на реальных историях людей, — «Слепая». Это рассказ о ясновидящей бабушке Любе, которая помогает людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Подробнее читайте в материале.

В 45 серии сериала «Слепая» за помощью к бабушке Любе обратилась Елена. Однажды она с мужем нашла на остановке сумку с деньгами. Однако сразу после этого женщину начали мучать кошмары: во сне она видела, как вся ее семья погибает.

В 46 серии сериала «Слепая» к бабушке Любе обратилась Полина. Женщина запуталась в своих чувствах к мужу и любовнику. Она не знала, кого выбрать…

Узнайте все подробности в 45 и 46 сериях сериала «Слепая» от 02.04.2020.

Video: «Слепая»: чем заинтересуют 45 и 46 серии от 02.04.2020 Слепая - 45 и 46 серии на сайте СТБ уже 2.04.2020. О чем сюжет 45 и 46 серии фильма Слепая, читайте в анонсе

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