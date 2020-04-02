Когда ситуация в стране и мире меняется ежеминутно, для телезрителя еще важнее регулярно получать полную и достоверную информацию. Именно поэтому с 6 апреля информационная программа «Вікна-новини» на СТБ добавляет еще один выпуск в 14:30, став первыми дневными новостями страны. Отныне «Вікна-новини» будут выходить три раза в день.

«Первое. Мы живем во времена, когда информация спасает жизнь. Буквально. Второе. Чем сложнее времена, тем ближе мы должны быть к нашему зрителю. Вот два пункта, по которым мы не могли не отреагировать на вызовы, которые изменили нашу с вашей жизнь. Выпуск «Вікон» в 14:30 – это концентрация честных профессиональных новостей, которые позволят нашим зрителям чувствовать себя еще увереннее в информационном шуме», – комментирует решение главный редактор программы «Вікна-новини» Владимир Павлюк.

Хронометраж дневного выпуска составит 20 минут.

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С понедельника по пятницу журналисты «Вікон» работают, чтобы телезрители, оставаясь дома, получали актуальную и проверенную информацию. Включай «Вікна-новини» на СТБ в 14:30, 17:30 и в 22:00 и узнавай первым все новости.

Ведущие: Татьяна Высоцкая, Ольга Кучер, Яна Брензей.

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