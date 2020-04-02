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Причины и профилактика эмоционального выгорания на работе

02.04.2020

Любимая работа перестала приносить удовольствие? Чувствуете постоянную усталость? В нерабочее время не можете расслабиться и отдохнуть? Кажется, у вас симптомы выгорания на работе. Пришло время бить тревогу!

анна кушнерук

Как ни странно, у каждой эпохи есть свой «недуг». В одно время это была истерия, в другое – невроз навязчивых состояний. А сегодня – это синдром эмоционального выгорания. Само понятие было введено в нашу культуру относительно давно (1974 г). Но тогда речь шла о профессиональном выгорании людей в помогающих профессиях (врачи, педагоги), а также о тех, кто вынужден трудиться рутинно (оператор связи, к примеру). Сегодняшнее положение вещей куда страшнее. Речь пойдет об истощении на фоне изобилия, об отсутствии желания, радости на фоне внешнего благополучия и постоянного соблазна.

Симптомы эмоционального выгорания

Психолог и психоаналитик Анна Кушнерук отмечает, что лекари души ежедневно сталкиваются с подобными запросами: «Помогите, со мной что-то не то. Я раньше мог/могла месяцами и годами без отпуска работать, не спать и мне было хорошо. А тут вроде и сплю, и даже на массаж хожу, но мне ничего не хочется и все время никак внутри».

Когда же специалист начинает расспрашивать о прежнем «идеальном самочувствии», становится страшно, ведь человек описывает себя, как минимум, в состоянии гипомании. А это постоянная легкая возбужденность, отсутствие потребности в качественном сне, еде, отдыхе, наслаждении.

Также симптомами выгорания являются:

  • постоянно «бодрое и хорошее» настроение;
  • ускоренный темп речи;
  • разорванное мышление;
  • невозможность сконцентрироваться.

И к этому страшному состоянию человека толкает современная деловая жизнь. «Нас оценивают по нашей эффективности, словно механизмы. Стоит проявить слабость, усталость – и нас тут же обесценивают», – говорит Анна. «Общество требует энергичных людей, но они одной ногой в маниакально-депрессивном психозе! Другими словами, это чередование периодов колоссальной энергичности и активности с периодами тотальной обездвиженности и отсутствия желания. Выгорание – это отсутствие энергии, которой вы ранее злоупотребили и израсходовали впрок на годы вперёд. Конечно, это не означает, что теперь нужно годы сидеть и аккумулировать энергию бездействием. Но это означает, что пришло время пересмотреть то, КАК вы живете, и не ставить перед собой очередную «срочную» цель».

Есть и другие признаки эмоционального выгорания:

  • автоматизмы в повседневной жизни: сел, взял телефон, без интереса полистал новостную ленту или программы;
  • переедание, постоянное желание сладкого (быстрых углеводов);
  • сложности в принятии элементарных решений (к примеру, сделать заказ в кафе).

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Если вы узнали в себе хотя бы половину из вышеперечисленных симптомов, остановитесь! Пора признать, что это выгорание. «Когда-то вы пылали, но теперь тлеете. Если есть возможность, лучше обратиться за помощью к профессиональному психотерапевту. Он поможет выяснить, что является причиной постоянного стремления быть впереди планеты всей, а также осознать, в чем смысл отсутствия этой энергии», – подытоживает Анна.

Советы психотерапевта, как нормализовать свое состояние:

  1. Включить паузы в свой образ жизни как норму психической гигиены.
  2. Начните полноценно питаться: не перехватывать печенюшку и кофе на ходу, а полноценно 3 раза в день кушать, и иметь две небольшие паузы для вкусного, полезного перекуса.
  3. Разберите завалы бумаг и ненужных «ценных» вещей, которые поглощают энергию.
  4. Начните приходить, а не прилетать домой ! Хоть 10 минут пешком. Хоть немного времени наедине с собой. Уверена, что вы же любили гулять раньше! А знаете, ведь большинство людей не выносят осень, зиму и избегают прогулок только потому, что не одеваются по погоде. Если вам тепло и не мокро, вы позволите себе поднять глаза в небо и выдохнуть вместо того, чтобы ютиться в негреющую одежду.
  5. Откажитесь от спортивных марафонов на выживание в пользу зарядки и разминки на время, чтобы научиться наполняться, а не только разряжаться энергией.
  6. Каждое утро начинается с вечера и ночи. Подарите себе роскошь спать в проветренной комнате, без работающего телевизора.
  7. Признайте, что слово «нет» – это не страшно.
  8. Научитесь просить о помощи у тех, кто поможет, а не у тех, кто измучит ожиданием и все равно не выполнит обещанное.

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На вопрос «А вы сталкивались в своей профессиональной деятельность с эмоциональным выгоранием?» Анна ответила: «Каждый ответственный психолог, как из уважения к себе, так и к клиентам, качественно и чутко следит за своим состоянием, и, буквально, соблюдает «технику безопасности». Другими словами, это психическая гигиена. В ней главное – разграничивать, где я, где ты. Нужно выделять человеку определенное время и быть с ним ровно в этот промежуток. Постараться говорить и выражать свои чувства, например, на супервизии (это форма работы и профессиональной поддержки психологов)».

Спасение от выгорания по рецепту Анны Кушнерук:

  1. Я  молчу, когда не хочу говорить. Но всегда предупреждаю об этом, чтобы не обидеть человека.
  2. Не общаюсь с теми, кто мне не в радость, с токсичными людьми, так сказать.
  3. Гуляю с собакой и выхаживаю печаль (хожу, пока не нахожусь).
  4. Я кокетничаю и получаю симпатию, которая меня как женщину окрыляет.
  5. Ношу удобную обувь и мягкие платья.
  6. Пою в машине громко и смеюсь, когда смешно.
  7. И главное: я давно позволила себе быть разной. А это значит быть не только «позитивной».

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