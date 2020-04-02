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Премьера «Ничто не случается дважды»: что увидят зрители в заключительных 23 и 24 серии от 02.04.2020

02.04.2020

2 апреля, в 20:00 мы увидим заключительные 23 и 24 серии драматического фильма «Ничто не случается дважды». Уже сегодня вместо многоточий в самой драматической истории любви, за которой взахлеб наблюдали множество зрителей, будет поставлена точка. Какой финал получит продолжение «Ничто не случается дважды» 23 и 24 серии – узнаете в материале! 

В 23 и 24 сериях фильма «Ничто не случается дважды» вы узнаете, что

Глеб находится в больнице. Борис прилетает за женой на остров, но Маша его отвергает. Неужели она вернется к Огневу и Катюше и примет ли ее дочь, которая уверена, что ее мама погибла? Раиса радуется – ее освободят из тюрьмы, но все идет не по плану…Аглая все время думает о докторе Шумакове, но сможет ли она поверить ему?

Не пропустите захватывающие заключительные 23 и 24 серии продолжения «Ничто не случается дважды» от 2.04.2020. Вместо многоточия будет точка.

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