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Погружение в культуру Таиланда: участницы «Холостяк»-10 сожгли свои вещи

02.04.2020

В 4 выпуске романтического проекта «Холостяк»-10 главный герой Макс Михайлюк решил узнать девушек получше и избавиться от грустного и обременяющего прошлого. Сделать это можно с помощью местного тайского обряда сжигания. Истории участниц, которые не вошли в эфир, — смотрите в эксклюзивном видео в материале. 

Ни одна общая встреча девочек не обходится без интересных подробностей. На этот раз в кругу компании был и Холостяк. Поэтому участницы проявляли себя как могли. Кто-то просил в долг сережки, а кого-то утешал сам Макс. В результате, обряд сжигания старых вещей превратился в целый эмоциональных всплеск воспоминаний. Однако некоторых участниц Холостяк и вовсе не понял. Например, Наташу.     

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Video: Погружение в культуру Таиланда: участницы «Холостяк»-10 сожгли свои вещи

В 4 выпуске романтического проекта Холостяк 10 главный герой Макс Михайлюк решил узнать девушек получше. Смотрите эксклюзивное видео проекта Холостяк 2020

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