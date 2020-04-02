6 апреля в 20:00 мы увидим премьеру 12-серийной мелодрамы «У каждого своя ложь» (производство IVORY films). Новую мелодраму снял известный украинский режиссер Анатолий Матешко, а талантливая актриса Ольга Павловец исполнила роль врача-гинеколога. Эксклюзивно для читателей сайта телеканала СТБ Ольга Павловец призналась, что на съемочной площадке очень сильно… скучала по детям! Подробнее – далее в материале.

Известно, что Ольга Павловец – мама двух прекрасных мальчишек. По ним актриса скучает даже на съемочной площадке:

«Я очень скучаю по детям. Один раз даже старшего, Макара, привозила с собой в Киев на съемки. Мы с ним делали домашние задания, были все время на связи с учителем. Ему понравилось, потому что не надо было в школу ходить. Но потом было трудно возвращаться к занятиям».

Несмотря на то, что Ольга безумно скучала по сыновьям, на съемочную площадку актриса их не брала. По словам молодой мамы, тяги к съемкам у сына Макара пока нет:

«Он и не стремится к этому. Хотя как-то нужно было мне записать пробы с моим киношным сыном для проекта Александра Итыгилова, и я попросила Макара мне помочь. Он, особо не напрягаясь, играя в своем телефоне, подкидывал мне текст. И, видимо, это так четко и правильно получилось, что Александр Александрович потом предлагал Макару сыграть моего сына. Но я решила, что ему это не нужно, у него нет опыта, да и это уже сложнее, чем просто пробы. И сам он интересуется другими занятиями — футболом, аналитическими играми».

На вопрос о том, кто же тогда продолжит актерскую династию, Ольга отвечает коротко – младший:

«Младший сын сейчас в свои два года так активно выступает на диване, поет что-то, танцует. Очень эмоционально реагирует, переживает, очень любит «Щелкунчика». Под музыку Чайковского у него внутри происходят процессы какие-то космические, хотя он пока не может это выразить, но по его лицу я это вижу. Очень чувствительный мальчик. Но я не склоняю сыновей ни к чему специально, это должен быть их собственный выбор».

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