Легендарная костюмированная драма «Крепостная», производства StarLight Films и FILM.UA, продолжает покорять мир. Премьера сериала состоялась в 2019 году на телеканале СТБ. Стало известно, что сериал расширяет свои горизонты и выходит на телепространство Японии, Испании и Чехии. Подробнее узнайте в материале.

30 марта начался Международный рынок контента MIPTV в новом онлайн-формате. Рады сообщить, что FILM.UA Distribution заключили договор сразу на несколько территорий. «Крепостная» будет показана в Японии, Чехии и Испании.

Больше по теме: «Крепостная»: сюжет и описание серий

«Мы очень рады поделиться этой новостью. Успехи сериала «Крепостная» доказывают, что для хороших историй и качественного контента нет ни границ, ни карантинов. Желаем нашим коллегам удачи и высоких рейтингов», — комментирует Евгений Дергачев, менеджер по международным проектам.

Напомним, что «Крепостная» уже продана в 11 стран, а также доступна для США и Канады на Amazon Prime. Нашумевший сериал был лидером телесмотрения в Украине, а также побил рекорды в Польше.

На данный момент идут подготовительные работы к съемкам третьего сезона.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ