К такому повороту судьбы в продолжении «Ничто не случается дважды» подготовиться было невозможно. Королева мелодрам Оксана Байрак решила не жалеть наши нервные клетки и своего персонажа Глеба. Как Григорий Бакланов пережил съемочный процесс? Было ли ему страшно? И как актер готовился к эпизодам грустной судьбы Глеба – читайте в материале.

Многие актеры утверждают, что никогда в своей профессиональной деятельности не лягут в гроб. Но молодого актера Григория Бакланова это не пугает. Сцены в больнице пожалуй одни из самых душераздирающих. О процессе подготовки и бесконечном доверии к режиссеру актер рассказал эксклюзивно для сайта STB.UA:

Когда писался сценарий, меня Оксана предупредила, что будут большие изменения. Я уже знал, чего мне ждать. Естественно, это у меня впервые, и у меня нет опыта в таком плане жизненных поворотов. Поэтому мне пришлось что-то узнавать, консультироваться со специалистами и открывать для себя новое. Я не испугался, а даже наоборот, мне было интересно. Оксана спрашивала, готов ли я и не страшно ли будет. Тогда я ей ответил, что с ней – хоть на край света.

Некоторые актеры говорят, что никогда не лягут в гроб. Но знаете, для меня это все же игра. Не баловство, а возможность открыть для себя что-то новое. В конце концов, зачем же мы сюда идем? Чтобы прожить интересную жизнь и открыть для себя новые миры. Поэтому нужно пробовать!

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