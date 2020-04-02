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Гороскоп на 3 апреля 2020 года от экстрасенсов СТБ

02.04.2020

Гороскоп на 3 апреля 2020 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака. Кому стоит больше позитивно мыслить, а кого ждет приятный сюрприз от родных? Читайте гороскоп на 3 апреля от экстрасенсов СТБ в материале.

Овен

Сегодня Овнам важно мыслить в правильном русле. Помните, что позитивное мышление неизбежно приводит к цели. 

Телец

Увы, рабочих трудностей вам не избежать, но они не смогут нарушить ваше внутреннее равновесие. Ваша доброта и лучезарная улыбка – залог успеха.

Близнецы

Близнецам стоит сегодня следить за тем, что и как говорить на работе и дома. Необдуманные фразы, сказанные на эмоциях, могут повлечь негативные результаты. 

Рак

Сегодня Ракам стоит максимально уделить время себе и своим родным. Из-за постоянных забот на работе вы можете пропустить нечто очень важное в жизни ваших близких.

Лев

Звезды рекомендуют Львам быть сегодня более осторожными с денежными тратами. Импульсивные и спонтанные покупки могут проделать приличного размера дыру в вашем бюджете.

Дева

Сегодня Девам стоит перестать заниматься самокопанием. Вам стоит полюбить себя и научиться не принимать слова окружающих близко к сердцу. 

Весы

Сегодня Весы смогут расслабиться. Различные проблемы и невзгоды обойдут вас стороной. Но не теряйте бдительность, ведь в вашем окружении есть завистники. 

Скорпион

Скорпионам сегодня стоит быть более искренними с самими собой и с окружающими. Прямолинейность и смелость – ваши верные помощники на пути к успеху.  

Стрелец

Стрельцам сегодня придется хорошенько поднапрячься. Смело беритесь разгребать завалы на работе. У вас появится отличная возможность проявить свой творческий потенциал. 

Козерог

У Козерогов весь день будет пропитан атмосферой праздника. Вам абсолютно все будет по плечу. Любые трудности на работе или домашние споры вы с легкостью преодолеете. 

Водолей

Сегодня Водолеям стоит прислушаться к своей интуиции. За суетой будних дней не забывайте обращать внимание на дорогого сердцу человека. Он нуждается в вашей поддержке. 

Рыбы

Чтобы у Рыб день сложился лучшим образом, вам стоит принять помощь от близких. Так вы быстрее решите проблемы и отдохнете вечером. 

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