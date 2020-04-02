Гороскоп на 3 апреля 2020 года от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 3 апреля 2020 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака. Кому стоит больше позитивно мыслить, а кого ждет приятный сюрприз от родных? Читайте гороскоп на 3 апреля от экстрасенсов СТБ в материале.
Овен
Сегодня Овнам важно мыслить в правильном русле. Помните, что позитивное мышление неизбежно приводит к цели.
Телец
Увы, рабочих трудностей вам не избежать, но они не смогут нарушить ваше внутреннее равновесие. Ваша доброта и лучезарная улыбка – залог успеха.
Близнецы
Близнецам стоит сегодня следить за тем, что и как говорить на работе и дома. Необдуманные фразы, сказанные на эмоциях, могут повлечь негативные результаты.
Рак
Сегодня Ракам стоит максимально уделить время себе и своим родным. Из-за постоянных забот на работе вы можете пропустить нечто очень важное в жизни ваших близких.
Лев
Звезды рекомендуют Львам быть сегодня более осторожными с денежными тратами. Импульсивные и спонтанные покупки могут проделать приличного размера дыру в вашем бюджете.
Дева
Сегодня Девам стоит перестать заниматься самокопанием. Вам стоит полюбить себя и научиться не принимать слова окружающих близко к сердцу.
Весы
Сегодня Весы смогут расслабиться. Различные проблемы и невзгоды обойдут вас стороной. Но не теряйте бдительность, ведь в вашем окружении есть завистники.
Скорпион
Скорпионам сегодня стоит быть более искренними с самими собой и с окружающими. Прямолинейность и смелость – ваши верные помощники на пути к успеху.
Стрелец
Стрельцам сегодня придется хорошенько поднапрячься. Смело беритесь разгребать завалы на работе. У вас появится отличная возможность проявить свой творческий потенциал.
Козерог
У Козерогов весь день будет пропитан атмосферой праздника. Вам абсолютно все будет по плечу. Любые трудности на работе или домашние споры вы с легкостью преодолеете.
Водолей
Сегодня Водолеям стоит прислушаться к своей интуиции. За суетой будних дней не забывайте обращать внимание на дорогого сердцу человека. Он нуждается в вашей поддержке.
Рыбы
Чтобы у Рыб день сложился лучшим образом, вам стоит принять помощь от близких. Так вы быстрее решите проблемы и отдохнете вечером.