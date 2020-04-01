На днях организаторы песенного конкурса Евровидение сообщили, что 16 мая вместо конкурса, который отменили из-за коронавируса, будет показан специальный концерт без зрителей.

Шоу «Eurovision: Europe Shine A Light» будет длится более двух часов, и в нем выступит 41 участник 2020 года и конкурсанты прошлых лет. Известно, что трансляция будет вестись на официальном сайте конкурса и YouTube.

«К сожалению, в этом году не будет конкурса песни Евровидение. Вместо этого мы намерены объединить Европу с уникальной телевизионной программой в прайм-тайм 16 мая», — сказал супервайзер конкурса Йон Ола Санд.

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