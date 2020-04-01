У Оксаны Байрак всегда сложно: интервью с актером «Ничто не случается дважды» Петром Рыковым

Уже сегодня в 20:00 на телеканале СТБ мы увидим новые эпизоды фильма «Ничто не случается дважды». Неожиданно в продолжении мы увидели Петра Рыкова, персонажа которого виртуозно воскресила Оксана Байрак. О своем герое Юре, съемках и самой большой профессиональной фобии – читайте в эксклюзивном интервью с Петром Рыковым для STB.UA.

Как так получилось, что ваш герой вернулся?

Для меня самого было сюрпризом то, что я вернусь, — и я этому очень рад! Во-первых, Оксане Байрак большое спасибо. А во-вторых, это первый раз, когда я куда-то возвращаюсь. Это очень любопытно. Я, правда, обожаю Юру. То, что сейчас мы делаем с моим персонажем, с лихвой оправдывает продолжение «Ничто не случается дважды». Понимаю, что мой герой не самый основной и центральное место не занимает во всем объеме, но он очень знаковый и символичный для всей этой истории.

Вы расстроились во время съемок, когда узнали, что ваш герой умрет?

Мой герой в первой части фильма был сбит. Но нет, я не расстроен. У моего героя достаточно цельная история, и, как мне кажется, она была законченной. Это был адекватный конец. У меня нет какого-то сожаления или же разочарования. История была достаточно сконцентрированной и насыщенной.

А вам вообще сложно заплакать в кадре?

Понятия не имею. Вот честно, заплакать в кадре – это моя фобия. Я не плачущий актер и в жизни у меня с этим плохо. Я не знаю, в чем проблема, может, у меня железы глубоко спрятаны, или нет еще этой болевой точки.

А как считаете, Оксана Байрак — строгий режиссер?

Да, она строгая! Оксана Байрак — строгий и требовательный режиссер. Но это и хорошо! У нее на площадке ты всегда знаешь, чего ты стоишь. Ты понимаешь прекрасно: что бы там ни было, тут не будет никаких поблажек и нужно серьезно работать. При всей фантазии, которой обладает Оксана Байрак, чувством юмора и эмоциональным слухом, она умеет слышать и слушать не только актеров, но и героев, которых придумала. Так уже хочется открыть вам хоть какую-то завесу… Скажем так: несмотря на некую фантастичность событий, которые будут происходить в фильме, я чувствую страх перед съемочным процессом. Это даже скорее не страх, а волнение на площадке у Оксаны. Ты просто чувствуешь ответственность, азарт и интерес.

А вы как-то советовались с Оксаной Байрак о судьбе своего героя Юры?

Вот в ситуации с Юрой большую роль играет именно эмоциональный слух Оксаны. У нее очень крепкий сценарный костяк. У меня ничто, никакой эпизод и сцена не вызвали сомнений. Касаемо предложений — с ней даже не нужно было все обсуждать.

Какой день для вас был самым сложным во время съемок?

Что значит сложный? У каждого актера всегда есть какие-то смены, когда особенно сильно устаешь. Но когда снимаешь грим и чувствуешь эту усталость, то наоборот даже приятно. Ты чувствуешь удовлетворение от проделанной работы. Ну, по горло в холодной грязи мы 16 часов не сидели, но эмоционально у Оксаны Байрак всегда сложно.

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