1 апреля в эфире телеканала СТБ вышла 44 серия проекта «Слепая», основанного на реальных историях людей. Сможет ли бабушка Люба помочь Людмиле. Год назад она потеряла мужа ‒ он погиб. Но однажды, проснувшись ночью, женщина увидела призрак своего покойного мужа. Подробнее читайте в материале.

Год назад муж Людмилы Андрей погиб. У него был серьезный бизнес по торговле электронной техникой. Чтобы закупить большую партию компьютеров, он одолжил деньги у, как выяснилось впоследствии, у весьма сомнительных людей. Но при перевозке фуры с товаром исчезли ‒ их похитили. Андрей попал в трудную ситуацию, долг отдать не смог, и бандиты его убили ‒ утопили в реке. Об этом свидетельствовали вещи Андрея, найденные полицией на берегу и в воде.

Людмила очень сложно переживала утрату любимого. ее очень поддерживал брат покойного ‒ Сергей. Женщина во всем на него полагалась. Однако все же решила пойти к бабушке Любе, чтобы узнать,почему к ней приходил дух ее умершего мужа.

Слепая посоветовала Людмиле прервать все отношения с Сергеем, поскольку он задумал что-то неладное. Но так ли это, ведь на протяжении года только благодаря ему Людмила с дочерью смогли выжить?

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