«Слепая»: чем заинтересуют 43 и 44 серии от 1.04.2020
01.04.2020
Сегодня, 1 апреля, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдут 43 и 44 серии проекта, основанного на реальных историях людей, — «Слепая». Это рассказ о ясновидящей бабушке Любе, которая помогает людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Подробнее читайте в материале.
В 43 серии сериала «Слепая» за помощью к бабушке Любе обратился Иван. Он уже два года встречался с Олей и даже хотел на ней жениться, но случайная встреча с бывшей полностью перевернула его жизнь.
В 44 серии сериала «Слепая» к бабушке Любе обратилась Людмила. Год назад она потеряла мужа ‒ он погиб. Но однажды, проснувшись ночью, женщина увидела призрак своего покойного мужа.
Узнайте все подробности в 43 и 44 сериях сериала «Слепая» от 1.04.2020.
Video: «Слепая»: чем заинтересуют 43 и 44 серии от 1.04.2020Слепая - 43 и 44 серии на сайте СТБ уже 1.04.2020. О чем сюжет 43 и 44 серии фильма Слепая, читайте в анонсе
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