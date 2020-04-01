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«Слепая»: чем заинтересуют 43 и 44 серии от 1.04.2020

01.04.2020

Сегодня, 1 апреля, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдут 43 и 44 серии проекта, основанного на реальных историях людей, — «Слепая». Это рассказ о ясновидящей бабушке Любе, которая помогает людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Подробнее читайте в материале. 

слепая

В 43 серии сериала «Слепая» за помощью к бабушке Любе обратился Иван. Он уже два года встречался с Олей и даже хотел на ней жениться, но случайная встреча с бывшей полностью перевернула его жизнь.

В 44 серии сериала «Слепая» к бабушке Любе обратилась Людмила. Год назад она потеряла мужа ‒ он погиб. Но однажды, проснувшись ночью, женщина увидела призрак своего покойного мужа.  

Узнайте все подробности в 43 и 44 сериях сериала «Слепая» от 1.04.2020.

Video: «Слепая»: чем заинтересуют 43 и 44 серии от 1.04.2020

Слепая - 43 и 44 серии на сайте СТБ уже 1.04.2020. О чем сюжет 43 и 44 серии фильма Слепая, читайте в анонсе

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