«Слепая» 43 серия: Почему нельзя прощать измену

1 апреля в эфире телеканала СТБ вышла 43 серия проекта, основанного на реальных историях людей, — «Слепая». Смогла ли бабушка Люба помочь Ивану. Он уже два года встречался с Олей и даже хотел на ней жениться, но случайная встреча с бывшей полностью перевернула его жизнь. Детальнее читайте в материале.

Иван и Оля встречались на протяжении двух лет. И уже собирались пожениться. Но случилось непредвиденное. Иван случайно встретил свою бывшую девушку ‒ Карину. И хотя они даже не общались, Иван потерял и сон, и покой. Его чувства к Карине возродились с такой силой, что Иван уже начал думать, не сделала она на него приворот? Именно поэтому он обратился к бабушке Любе.

Однако Слепая заверила, что никто приворот не делал и посоветовала обратиться к знакомому бородатому мужчине, потому что только он знает правду. Вернувшись домой, Иван застал свою девушку с любовником. Но Оля клалась, что любит его и еще ошарашила новостью о том, что беременна.

Останется ли Иван с Олей или все же не сможет простить ее за измену? Смотрите все подробности с 43 серии.

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