Сегодня, в последний день марта, в 20:00 мы увидим предпоследние 21 и 22 серии драматического фильма «Ничто не случается дважды». Главным героям предстоит разобраться с ошибками прошлого, чтобы обрести настоящую жизнь и любовь. Но какие неожиданные повороты судьбы их ждут в новых 21 и 22 серии – узнаете в материале!

В 21 и 22 сериях фильма «Ничто не случается дважды» вы узнаете, что

Маша исчезает. Борис выясняет, что жена улетела в Южную Америку, чтобы встретиться с Огневым и Катюшей. Тем временем Аглая начинает свое шоу с Аллой Субботиной. И во время прямого эфира приглашенный гость Побегайло говорит, что отцом Аллы был Илья Ильич Калинин… Аглая и Алла ошеломлены этой новостью и счастливы, что обрели родственную душу. Глеб рассказывает матери о проблемах со здоровьем.

Не пропустите захватывающие 21 и 22 серии продолжения «Ничто не случается дважды» от 1.04.2020. Вместо многоточия будет точка.

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