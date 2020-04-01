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Ожидание VS реальность: дикий восторг Юли на свидании проекта «Холостяк»-10

01.04.2020

Участница 10 сезона реалити «Холостяк» Юля еще с первой вечеринки заявила о себе уверенно. Она любит красивую жизнь, а также хочет встретить свою любовь «с квартирой в Киеве». Но Макс Михайлюк решил создать вполне противоположные условия люксу и пригласил девушку на ферму слонов. Как Юля отреагировала на неординарное свидание и не подала виду недовольства — смотрите в эксклюзивном видео! 

Участниц 10 сезона проекта «Холостяк» остается все меньше. Однако чтобы уделить время каждой, Макс организовывает групповые свидания. На сей раз посчастливилось Оле, Алине и Юле. Состав выдался непредсказуемым, однако не таким, как само свидание. 

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Мужчина предупредил участниц, что приглашает их на день рождения своего друга. Но кто же знал, что друг — это тайский слон? Каждая готовилась провести вечер в компании друзей Холостяка. Но больше всего готовилась Юля, которая ожидала поплавать на яхте, провести светские беседы на пляже и отдохнуть на вилле. Однако, не тут-то было.  

Video: Ожидание VS реальность: дикий восторг Юли на свидании проекта «Холостяк»-10

В 4 выпуске проекта Холостяк 10 состоялось групповое свидание. Как участница проекта Холостяк 2020 Юля отреагировала на слона - смотрите эксклюзив

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