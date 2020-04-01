Новый сезон проекта раскроет тайны украинского шоу-бизнеса и голливудских знаменитостей. Программа вернется в эфир в обновленном формате – с новой студией и структурой эпизодов. В выпусках зрители увидят разноплановые рубрики о звездах, которые раскроют селебрити с неожиданных сторон, а также практически документальные фильмы о том, что «богатые тоже плачут».
Руководитель проекта – Дмитрий Слободян, шеф-редактор – Анастасия Дяченко, креативный продюсер – Вениамин Вегерчук.
Напомним, «Невероятная правда о звездах» с Григорием Решетником и Надеждой Мейхер выходила на СТБ с 2010 по 2014 год.
Video: «Невероятная правда о звездах»: дата выхода в 2020 году
Когда Неймовірна правда про зірок выходит в эфир телеканала СТБ в 2020 году? Уже известна дата старта шоу Неймовірна правда про зірок на СТБ. Неймовірна правда про зірок: дата выхода нового сезона