Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Как разыграть 1 апреля парня, детей или брата с сестрой

01.04.2020

1 апреля — это День смеха и веселых розыгрышей. А значит, что шутить не только можно, но и нужно! В этом году 1 апреля 2020 вся планета будет встречать на карантине. Однако это не значит, что нужно паниковать. Наоборот, хорошее настроение и позитив поможет нам в этот сложный период. Каким образом разыграть любимых и родственников? Узнайте в материале!

11 апреля

Больше по теме: «Папаньки» переезжают на СТБ

Как разыграть парня 1 апреля

  • Сделать улыбку любимого более яркой очень просто. Для этого нужна только одна зубная щетка и пищевой краситель. Если парень пользуется зубной щеткой с разноцветной щетиной, смажьте ее несколькими каплями пищевого красителя. Цвет краски должен совпадать с цветом щетины зубной щетки, чтобы ваш избранник ничего не заметил.
  • Во время завтрака с любимым войдите на кухню с открытой пачкой стирального порошка. Возьмите ложку и начните есть порошок, поддерживая беседу. В пачке вместо порошка предварительно насыпьте детскую смесь. Представьте его удивление и изумление!
  • Если ваш любимый жить не может без компьютера, можно ему немного подпортить нервы. Смешайте немного клея ПВА с небольшим количеством мыльной пены, сформируйте реалистичную кляксу, дайте ей высохнуть, а потом просто положите на клавиатуру. И ожидайте жертву.

11 апреля

Как разыграть детей 1 апреля 

  • Детям тоже можно преподать несколько уроков смешных розыгрышей. Так, сладкоежкам придется шутка. Возьмите шоколадное печенье с начинкой и зубную пасту. Разделите половинки печенья, уберите начинку, а вместо нее аккуратно намажьте слой зубной пасты. Снова склейте половинки между собой и проследите за тем, чтобы дети попробовали ваши сладости.
  • А как вам розыгрыш с цветным молоком? Добавьте немного пищевого красителя в пачку с молоком и хорошенько взболтайте. Конечно же такой финт можно сделать не с бутылкой, а с непрозрачной пачкой.
  • Если у вас есть дома стикеры-глазки, можно улучшить настроение своим домочадцам. Просто наклейте их на самые различные предметы: бытовую технику, упаковки из-под продуктов в холодильнике, зубную щетку и т.д. 

11 апреля

Как разыграть сестру или брата на 1 апреля

  • Древнейший розыгрыш. Накрасьте мыло бесцветным лаком, дайте ему высохнуть и верните на место в мыльницу. А потом ждите, когда кто-то решит побороться с коронавирусом. Особенно это актуально сейчас.
  • Во время обеда незаметно положите одному из членов семьи под скатерть магнит. А сверху на скатерть – столовые приборы. И посмотрите, что из этого получится.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Фронтмен Фиолет поддержит фанов во время карантина проектом «Колос дома»
Фронтмен Фиолет поддержит фанов во время карантина проектом «Колос дома»
Даша Трегубова отмечает день рождения
Даша Трегубова отмечает день рождения
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
ТНМК покажут бэкстейдж эпического украинского концерта
ТНМК покажут бэкстейдж эпического украинского концерта
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить