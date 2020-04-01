Как разыграть 1 апреля парня, детей или брата с сестрой

1 апреля — это День смеха и веселых розыгрышей. А значит, что шутить не только можно, но и нужно! В этом году 1 апреля 2020 вся планета будет встречать на карантине. Однако это не значит, что нужно паниковать. Наоборот, хорошее настроение и позитив поможет нам в этот сложный период. Каким образом разыграть любимых и родственников? Узнайте в материале!

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Как разыграть парня 1 апреля

Сделать улыбку любимого более яркой очень просто. Для этого нужна только одна зубная щетка и пищевой краситель. Если парень пользуется зубной щеткой с разноцветной щетиной, смажьте ее несколькими каплями пищевого красителя. Цвет краски должен совпадать с цветом щетины зубной щетки, чтобы ваш избранник ничего не заметил.

Во время завтрака с любимым войдите на кухню с открытой пачкой стирального порошка. Возьмите ложку и начните есть порошок, поддерживая беседу. В пачке вместо порошка предварительно насыпьте детскую смесь. Представьте его удивление и изумление!

Если ваш любимый жить не может без компьютера, можно ему немного подпортить нервы. Смешайте немного клея ПВА с небольшим количеством мыльной пены, сформируйте реалистичную кляксу, дайте ей высохнуть, а потом просто положите на клавиатуру. И ожидайте жертву.

Как разыграть детей 1 апреля

Детям тоже можно преподать несколько уроков смешных розыгрышей. Так, сладкоежкам придется шутка. Возьмите шоколадное печенье с начинкой и зубную пасту. Разделите половинки печенья, уберите начинку, а вместо нее аккуратно намажьте слой зубной пасты. Снова склейте половинки между собой и проследите за тем, чтобы дети попробовали ваши сладости.

А как вам розыгрыш с цветным молоком? Добавьте немного пищевого красителя в пачку с молоком и хорошенько взболтайте. Конечно же такой финт можно сделать не с бутылкой, а с непрозрачной пачкой.

Если у вас есть дома стикеры-глазки, можно улучшить настроение своим домочадцам. Просто наклейте их на самые различные предметы: бытовую технику, упаковки из-под продуктов в холодильнике, зубную щетку и т.д.

Как разыграть сестру или брата на 1 апреля

Древнейший розыгрыш. Накрасьте мыло бесцветным лаком, дайте ему высохнуть и верните на место в мыльницу. А потом ждите, когда кто-то решит побороться с коронавирусом. Особенно это актуально сейчас.

Во время обеда незаметно положите одному из членов семьи под скатерть магнит. А сверху на скатерть – столовые приборы. И посмотрите, что из этого получится.

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