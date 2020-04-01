В 4 выпуске романтического реалити больше всего посчастливилось Кристине. Макс Михайлюк пригласил девушку на индивидуальное свидание. Пара приехала на крупную ювелирную фабрику Таиланда, где приобрели жемчужное украшение. Этому предшествовали уникальная экскурсия и ряд совместных фото Макса и Кристины. Эксклюзив — только в материале от STB.UA.

Напомним, что в Таиланде жарким оказался не только климат, но и свидания главного героя с Кристиной. Конечно, подарки в виде ювелирных изделий посчастливится получить не каждой участнице. Особенно с возможностью подобрать то, что гармонично и по душе самой девушке. Двое посетили фабрику, где изделие проходит все этапы создания, шлифовки, обработки и гравировки.

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Video: «Холостяк»-10: эксклюзивный бэкстейдж и экскурсия со свидания на ювелирной фабрике В 4 выпуске реалити Холостяк 10 сезон больше всего посчастливилось Кристине. Холостяк Макс Михайлюк пригласил девушку на индивидуальное свидание. Эксклюзив в материале

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