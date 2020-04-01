Гороскоп на 2 апреля 2020 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака. Чего лучше избегать, а на что стоит обратить особое внимание? Читайте гороскоп на 2 апреля от экстрасенсов СТБ в материале.

Овен

Сегодня у Овнов могут происходить изменения на работе. Для успешного движения вперед пригодятся ваши знания и опыт.

Телец

Не бойтесь делать смелые шаги. Чтобы день прошел успешно, не медлите в решении текущих вопросов.

Близнецы

Близнецам сегодня важно не упустить открывающиеся возможности. Выполняйте задачи по графику и день завершится на позитивной ноте.

Рак

Ракам сегодня стоит меньше витать в облаках и постараться строить реалистичные планы. В любом деле не торопитесь, следует полагаться на здравый смысл, принимая решения.

Лев

У Львов этот день будет полон приятных сюрпризов. Какими они будут – зависит только от вашего восприятия и настроения.

Дева

Девам сегодня стоит больше прислушиваться к советам со стороны. Принимая решения, будьте осмотрительными и учитывайте личные интересы.

Весы

Активность и продуктивность этого дня будет напрямую зависеть от самих Весов. Для вас важно четко представить, к чему стоит стремиться и чего хотите достичь в финале.

Скорпион

Для Скорпионов этот день приготовил возможность наладить отношения с близкими. Будьте снисходительны и подбирайте более мягкие формулировки в разговорах.

Стрелец

Стрельцам сегодня не стоит слепо доверять малознакомым людям. Для реализации своих идей и творческих планов самое время начать поиски надежных компаньонов.

Козерог

В течение дня у Козерогов может внезапно возникнуть ряд неприятных ситуаций на работе и дома. Не стоит сильно переживать по этому поводу. Ближе к вечеру все разрешится.

Водолей

Сегодня для Водолеев самым злейшим врагом будет собственная лень. Боритесь с ней и у вас все обязательно получится. Лишняя чашечка кофе или зеленого чая вам точно не помешает.

Рыбы

Рыбы, обратите особое внимание на финансы. Сегодня вам предстоят траты, которые могут сказаться на толщине кошелька. Перед походом в магазин стоит написать четкий список покупок.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ