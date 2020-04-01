Галина Балан-Тимкина: о сериале «Акушерка», любимых актерах и героях проекта

Генеральный продюсер сериального производства StarLightMedia Галина Балан-Тимкина ответила на самые интересные вопросы по поводу нового сериала «Акушерка». Чем будет удивлять зрителей сериал и кто они – герои самого ожидаемого телепродукта весны? Узнайте прямо сейчас!

О чем для вас история «Акушерки»?

Перед женщиной в современном обществе стоят многочисленные вызовы, к которым она не всегда готова, отчаянно пытаясь быть счастливой. Как найти баланс между материнством и карьерой? Что значит быть хорошей матерью? Нужно ли идти на жертвы ради семьи? Или жертвовать семьей ради карьеры? Имеет ли право женщина, пережившая предательство, позволить себе новые отношения, если это ранит ее ребенка? Героиня «Акушерки»Татьяна переживает крах своих прежних убеждений и сталкивается с дилеммой — плыть по течению показной семейной идиллии, проглотив предательство, или найти в себе смелость и начать все с чистого листа, с пониманием последствий своей прежней слепоты.

А какой главный месседж сериала?

Основной месседж истории – осознанное материнство. Татьяна, как акушерка, не только помогает появиться на свет новым жизням. Она прежде всего помогает женщинам осознать миссию материнства. Ведь очень часто в нашем обществе ребенок становится инструментом удовлетворения чьих-то амбиций, средством для достижения каких-то целей, что обесценивает само его появление на свет. Ребенок – необходимый атрибут самодостаточности семьи и определение полноценности женщины. Часто рождение ребенка – способ выйти замуж и достичь стабильности в отношениях с мужем, заслужить любовь или вернуть утраченное. Одна из пациенток роддома в нашей истории, рискуя своим здоровьем и здоровьем своего нерожденного ребенка, отказывается принимать лекарства в критическом состоянии, чтобы не ослушаться мужа, который уверен, что после приема таблеток ребенок родится неполноценным. Другая стремится с помощью ребенка избежать разрушения семьи. В то время как миссия матери – безусловная любовь, принятие и ответственность, являющиеся проводником новой жизни в этот мир. «Дети не выбирают рождаться им или нет. Они девять месяцев ждут, дадут ли им шанс на жизнь», – говорит один из героев «Акушерки».

Кто из молодых актеров вам импонирует?

В «Акушерке» я имела профессиональное удовольствие работать в едином творческом потоке с Фатимой Горбенко. Иногда она дает героине даже больше, чем я ожидаю от нее на площадке, потому что для нее роль – та самая миссия. Также открытием для меня стал Сергей Дзялик, которого, к сожалению, считывают односложно, как фактурного героя, в то время, как он обладает глубоким драматическим потенциалом.

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