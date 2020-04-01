Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

1 апреля – День смеха, День птиц и пробуждения домового

01.04.2020

Сегодня, 1 апреля, празднуется День смеха (День дурака). В этот день принято шутить, разыгрывать своих друзей и близких, а еще много смеяться. Мы даже подготовили для вас смешные поздравления, шутки и картинки на 1 апреля. Кроме того, 1 апреля отмечают еще несколько праздников, о которых вы узнаете в нашем материале. 

Международный день птиц

1 апреля - международный день птиц

Ежегодно во во всем мире 1 апреля отмечают экопраздник – Международный день птиц (International Bird Day). Этот день было решено праздновать еще в 1984 году в США. Но благодаря СМИ очень быстро возросло внимание к этому событию по всей планете. Теперь в рамках биологической программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» День птиц празднуется во всем мире. Этот праздник призывает помогать птицам, охранять их и беречь. Поэтому сегодня, 1 апреля, все любители пернатых могут соорудить скворешник. Выйти на прогулку и покормить голубей. Или хотя бы рассказать близким людям об этом дне, чтобы никто не забывал, что птицы это очень ценные существа на планете Земля.

Больше по теме: Как красиво покрасить яйца на Пасху – новые идеи

1 апреля   Пробуждение домового

1 апреля - пробуждение домового

Наши языческие предки большое внимание уделяли такому мистическому персонажу, как домовой. В далекие времена верили в то, что это существо действительно имеет место в жизни людей, а также играет в ней очень большую роль. Считалось, что домовой также, как и большинство зверей на зиму уходит в спячку и лишь иногда просыпается, чтобы поесть и сделать что-то по дому. А вот 1 апреля этот домашний обитатель обязательно просыпается, потому что весна уже в самом разгаре.

Для того, чтобы домовой проснулся в хорошем настроении было принято оставлять ему на кухне блюдечко с молоком и выпечку. Но так как считалось, что домовые обладают очень капризным нравом и могут нашалить после долгого сна, то еще было принято всячески веселить домашнего обитателя. В этот день устраивались гулянья, было принято всех разыгрывать и много шутить. Что интересно, 1 апреля наши языческие предки старались угодить домовому, как можно лучше. Чтобы он не заскучал, нужно было надевать одежду наизнанку и разные носки или обувь на ноги. 

Больше по теме: Вкусная творожная пасха – рецепт пошагово

Фестиваль тюльпанов в Стамбуле

Ежегодно в Стамбуле 1 апреля празднуется очень красочный и знаменитый на весь мир фестиваль тюльпанов. На этот праздник съезжаются туристы со всего мира. По всему городу высаживаются миллионы тюльпанов разного цвета и формы! Посадкой этих цветов занимаются не только специальные службы, но и жители города. Этот прекрасный фестиваль длится целый месяц!

1 апреля - фестиваль тюльпанов в стамбуле

Дорогие читатели, поздравляем вас с 1 днем апреля! Пусть ваш домовой проснется довольным. Хороших и смешных розыгрышей вам в этот день! Покормите сегодня птиц и, если есть возможность, летите в Стамбул на фестиваль тюльпанов!

Больше по теме: День Смеха – 1 апреля 2020: шутки, картинки, поздравления с праздником

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ. 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Фронтмен Фиолет поддержит фанов во время карантина проектом «Колос дома»
Фронтмен Фиолет поддержит фанов во время карантина проектом «Колос дома»
Даша Трегубова отмечает день рождения
Даша Трегубова отмечает день рождения
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
ТНМК покажут бэкстейдж эпического украинского концерта
ТНМК покажут бэкстейдж эпического украинского концерта
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить