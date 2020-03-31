6 апреля в 20:00 стартует премьера 12-серийной мелодрамы «У каждого своя ложь». Новую мелодраму снял известный украинский режиссер Анатолий Матешко. Сколько незабываемых серий нам приготовил Анатолий Матешко и какой график трансляции фильма на телеканале СТБ? Подробнее читайте в материале.

6 апреля в 20:00 на телеканале СТБ состоится премьера «У каждого своя ложь». Сериал будет выходить с понедельника по четверг в 20:00.

График выхода сериала

6 апреля – 1, 2 серии

7 апреля – 3,4 серии

8 апреля – 4, 5 серии

9 апреля – 5, 6 серии

13 апреля – 7, 8 серии

14 апреля – 8, 9 серии

15 апреля – 9, 10 серии

16 апреля – 11, 12 серии

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