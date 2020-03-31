31 марта в эфире телеканала СТБ вышла 42 серия проекта «Слепая», основанного на реальных историях людей. Сможет ли бабушка Люба помочь Марие. Перед смертью ее мама рассказала, что в их квартире спрятан большой бриллиант. Однако женщина жила очень бедно и не верила, что это может быть правдой. Подробнее читайте в материале.

В свои сорок семь лет Мария уже давно перестала верить в чудеса. Она всю жизнь была вынуждена много работать и беречь каждую копейку. Недавно у женщины случилось горе ‒ умерла ее мать. Однако перед смертью она успела рассказать Марие, что в их доме спрятан большой бриллиант. Женщина сначала не поверила, когда услышала, что все ее проблемы с деньгами могут решиться. Но ее напарница по работе и подруга, Ольга, посоветовала обратиться к бабушке Любе. Возможно, она поможет узнать ‒ действительно бриллиант существует?

Слепая подтвердила слова матери Марии ‒ в их доме был спрятан драгоценный камень. Но бабушка Люба посоветовала Марии не только искать бриллиант, но и помочь своей дочери ‒ она по глупости и наивности попала в большую беду. Сумеет ли Мария спасти дочь и где на самом деле был спрятан бриллиант? Смотрите все подробности в 42 серии.

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