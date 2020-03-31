«Слепая» 41 серия: Почему нужно слышать детей

31 марта в эфире телеканала СТБ вышла 41 серия проекта, основанного на реальных историях людей, — «Слепая». Смогла ли бабушка Люба помочь Светлане. На ее глазах украли ее 17-летнюю дочь. Женщина надеялась, что Слепая поможет найти Алину, однако бабушка сказала, что женщина сама виновата в исчезновении дочери. Детальнее читайте в материале.

Яна Соколенко всю свою жизнь посвятила дочке. Женщина хотела дать ей самое лучшее образование и удачно выдать замуж, чтобы она не повторила ее судьбу и не жила в бедности. Однажды, на Яниных глазах ее 17-летнюю дочь похитили. Женщина написала заявление в полицию. Она была убеждена, что узнала одного из похитителей ‒ это ее бывший гражданский муж Павел. Но полицейские заверили Яну, что у него стопроцентное алиби и к исчезновению девушки он не причастен. Яна решила приехать к бабушке Любе, чтобы та подтвердила ее подозрения относительно Павла и сказала, где искать Алину.

Однако Слепая заверила, что с ее дочкой все в порядке, а в случившемся виновата сама Яна. Женщина не поверила бабушке Любе и продолжила поиски Алины. Найдет ли Яна свою дочь и почему бабушка Люба обвинила ее в исчезновении девушки? Подробнее смотрите в 41 серии.

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