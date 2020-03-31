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Рецепты пасхальных куличей в духовке пошагово с видео

31.03.2020

Главное украшение Пасхи 2020 – куличи. Пасхальные куличи пекут из дрожжевого теста с добавлением большого количества сливочного масла, яиц и сахара. Ниже вы найдете два видеорецепта пасхальных куличей, которые нужно запекать в духовке, а также приятный бонус видеорецепт творожной пасхи, которая не требует выпекания.

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Классический пасхальный кулич

Ингредиенты:

  • мука – 400-600 г
  • молоко – 250 мл
  • дрожжи – 35 г
  • сахар – 1 стакан
  • ванильный сахар
  • сливочное масло – 125 г
  • яйца – 4 шт.
  • соль
  • изюм – 30 г
  • цукаты – 30 г

Приготовление:

  1. Сделайте опару для теста: молоко подогрейте до 36 °C, растворите в нем прессованные дрожжи и добавьте сахар и муку. Замесите опару, накройте ее полотенцем и оставьте в теплом месте на 30 мин.
  2. Сделайте первый замес теста для кулича.
  3. Растопите сливочное масло и охладите его. Яйца разделите на белки и желтки. Желтки взбейте с сахаром, а белки до плотной пены.
  4. Когда опара увеличится вдвое, добавьте в нее ванильный сахар, соль, желтки с сахаром, муку и белки.
  5. Замесите тесто. В конце добавьте растопленное сливочное масло и вымешивайте тесто до тех пор, пока оно не начнет легко отлипать от рук.
  6. Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час. Тесто должно вырасти в два-три раза.
  7. Изюм и цукаты для кулича замочите на 5-10 минут в теплой воде. Обсушите их на бумажном полотенце.
  8. Сделайте второй замес теста для кулича.
  9. В тесто, которое подошло, добавьте изюм, цукаты и тщательно перемешайте, чтобы они распределились по всему тесту.
  10. Смажьте формы для выпекания маслом и выложите в них тесто, заполняя формы на треть. Поставьте формы с тестом в теплое место на 30 мин.
  11. Когда тесто заполнит практически всю форму, смажьте его сверху взбитым желтком для глянцевого блеска.
  12. Украсьте традиционный кулич изделиями из теста в виде роз и листьев.
  13. Украшения из теста смажьте взбитым белком. Поставьте куличи в духовку и выпекайте 40 минут при температуре 180 °C.

Video: Рецепты пасхальных куличей в духовке пошагово с видео

Пасха 2020: куличи пасхальные - лучшие проверенные рецепты и рецепты с видео пасхальных куличей в духовке

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Куличи в яичной скорлупе

Приготовление: 

  1. Замесите тесто, как и в предыдущем рецепте.
  2. Тщательно помойте яйца. Осторожно разбейте их острые концы.
  3. Сделайте небольшое отверстие и осторожно вылейте яйца в миску. Сделайте такое отверстие в скорлупе, чтобы удобно было накладывать тесто – диаметром около 2 см.
  4. Помойте скорлупу изнутри и еще раз снаружи, затем просушите. Смажьте скорлупу внутри маслом и наполните ее тестом наполовину. Выпекайте при температуре 180°C в течение 20 мин.

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Video: Рецепты пасхальных куличей в духовке пошагово с видео

Пасха 2020: куличи пасхальные - лучшие проверенные рецепты и рецепты с видео пасхальных куличей в духовке

Творожная пасха

Вкусную творожную пасху можно приготовить и без запекания.

Ингредиенты:

  • творог 9% – 1 кг
  • яйца – 4 шт.
  • сахар – 200 г
  • ванильный сахар – 5 г
  • сливки (30%) – 250 мл
  • сметана (25%) – 250 мл
  • сливочное масло – 200 г
  • цукаты – 100 г
  • грецкие орехи – 70 г
  • корица – 1 г
  • молотый мускатный орех – 1 г
  • кардамон – 1 г

Приготовление:

  1. Творог нужно отжать в марле от лишней жидкости. Перетрите его через сито, а потом еще раз перетрите уже с мягким сливочным маслом.
  2. Отделите белки от желтков. Взбейте их с сахаром и ванильным сахаром до однородной светлой массы. К желткам добавьте сливки и перемешайте. Поставьте смесь на паровую баню и варите, помешивая, до густоты около 5 мин.
  3. Яично-сливочную смесь постепенно добавьте к творогу и тщательно размешайте. Остудите в течение 10 мин.
  4. Сметану выложите в марлю, чтобы стекла лишняя жидкость, и оставьте на час в холодильнике.
  5. Отстоявшуюся сметану добавьте к творожной массе и хорошо размешайте.
  6. Цукаты замочите в воде на 5 минут и обсушите. Грецкие орехи подсушите на сковороде и измельчите скалкой. Добавьте цукаты, орехи и пряности к творожной массе и перемешайте.
  7. Форму для пасхи застелите сложенной в два слоя влажной марлей и плотно наполните творожной массой. Сверху положите гнет и поставьте в холодильник на 4 часа.

Video: Рецепты пасхальных куличей в духовке пошагово с видео

Пасха 2020: куличи пасхальные - лучшие проверенные рецепты и рецепты с видео пасхальных куличей в духовке

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