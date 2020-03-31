Сегодня, в последний день марта, в 20:00 мы увидим новые 19 и 20 серии драматического фильма «Ничто не случается дважды». Главным героям предстоит разобраться с ошибками прошлого, чтобы обрести настоящую жизнь и любовь. Но какие неожиданные повороты судьбы их ждут в новых 19 и 20 серии – узнаете в материале!

В 19 и 20 сериях фильма «Ничто не случается дважды» вы узнаете, что

Маша узнает, что загадочный человек вот уже семь лет подряд присылает по кукле в магазин возле ее дома. Женщина догадывается, что в них зашифровано нахождения ее потерянной дочки Катюши. Маша планирует отправиться на поиски дочери, местоположение которой она вычислила по подсказкам на куклах.

Больше по теме: «Ничто не случается дважды»: количество серий и график выхода фильма

Герман планирует очередное дело и сталкивается с Викентием Потехиным, который принимает его за погибшего сына Юру. Запланированное ограбление квартиры Потехиных срывается…

Не пропустите захватывающие 19 и 20 серии продолжения «Ничто не случается дважды» от 31.03.2020. Вместо многоточия будет точка.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ