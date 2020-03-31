Затяжной карантин – прекрасный повод сделать генеральную уборку дома.Через пандемию специалисты советуют быть к нему придирчивыми. Как правильно держать дом в чистоте и не занести коронавирус? Читайте прямо сейчас!

Какие предметы надо дезинфицировать во время карантина

Дверные ручки с ключами следует дезинфицировать антисептиком каждый час. Коронавирус может жить на них от нескольких часов до нескольких дней.

Одежду лучше держать в каком-то месте, подальше от спальных комнат и мест, в которых вы находитесь дольше.

Пол в доме можно мыть профессиональными дезинфекторами. Однако перед уборкой нужно хорошо почитать инструкцию. Профессиональные дезинфекторы можно приобрести в аптеках или в интернете.

Чайник, пульт и телефоны также попадают под дезинфекцию.

Поверхности в доме следует обрабатывать антисептиком.

Впрочем, семейный врач Леся Добрянская уверяет, что обычной воды и соблюдения домашних санитарных норм – достаточно для того, чтобы не пустить вирус в свой дом. Правда, и здесь есть определенные трудности. Свою квартиру она разделила на две мнимых зоны – на чистую и грязную.

«Зашли в квартиру, на грязной зоне разулись, и переступайте в чистую зону только в одном белье. Вся одежда, которую вы одеваете на улицу, должна стоять в грязной зоне. Это же касается и верхней одежды».

На каких поверхностях коронавирус живет дольше

Ученые из Америки в лабораториях уже поэкспериментировали с вирусом. Результаты выложили на официальной интернет-странице Национального института здоровья США. Исследования ученых показали, что вирус в воздухе может жить до трех часов. Также существовать на картоне – до 24 часов. Пластиковых и нержавеющих поверхностях – до 2-3 суток. Вирус может жить и на сумках, и на пакетах из магазина, так что все принесенное из магазина нужно обязательно мыть обычной водой!

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