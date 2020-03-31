Гороскоп на 1 апреля 2020 года расскажет вам о том, что приготовил вам понедельник. Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Гороскоп на 1 апреля для каждого знака зодиака от экстрасенсов телеканала СТБ читайте в материале.

Овен

Если вы давно ждали премии или повышения, то этот момент настал. Но не стоит останавливаться на достигнутом, ведь нет предела совершенству.

Телец

Тельцам сегодня стоит быть более сосредоточенными. Не распыляйтесь и выполняйте все свои задачи по мере их поступления. В противном случае вы можете получить нагоняй от начальства и поссорится с любимым человеком.

Близнецы

Если сегодня Близнецов что-то не устраивает на работе или в личной жизни, то смело об этом заявите. Не позволяйте людям садится вам на шею и свешивать ноги.

Рак

Раков сегодня ждет много приятных сюрпризов и неожиданных поворотов судьбы. Постарайтесь отпустить все на самотек и не искать подводных камней в том, что случится.

Лев

Львам стоит наладить микроклимат в семье. Отложите работу на второй план и выделите время для родных.

Дева

Не бойтесь экспериментировать: новая стрижка, хобби или даже новая работа. Не бойтесь что-то менять, ведь все приведет к благополучному результату.

Весы

Весам стоит собраться и направить свою внутреннюю энергию в правильное русло. Подходящий день, чтобы продумать детали собственного бизнеса. Весов непременно будет ждать успех. Пора показать всем на что вы способны!

Скорпион

Скорпионам стоит хорошенько отдохнуть с друзьями. Не переживайте о том, что завтра на работу. Если об этом постоянно думать, то жить когда?

Стрелец

У Стрельцов сегодня может исполнится давняя мечта. Слушайте свой внутренний голос, он направит вас в нужном направлении. Сама судьба на вашей стороне. Берите от этого дня все и пользуйтесь подарками вселенной.

Козерог

Козерогам сегодня противопоказана лень. Нет ничего лучше, чем утренняя пробежка. Заставляйте себя двигаться и усердно трудитесь. Так уже в конце дня вас будет ждать много приятных сюрпризов как на работе, так и от близкого человека.

Водолей

Водолеям пора обновить гардероб. Но не покупайте вещь, лишь бы она была. Проанализируйте свой стиль, посмотрите на тренды и выберете что-то свое. Помните, мода очень изменчива, а вот классика – вечна.

Рыбы

Рыбам сегодня стоит ждать неожиданного приезда родственников. Чтобы их приезд не увенчался скандалом с первой же минуты, отложите свои планы на завтра. Все же родственников вы видите не так часто, как работаете.

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