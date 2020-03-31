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Глазурь для кулича на Пасху, которая не осыпается

31.03.2020

Глазурь для куличей, которая не осыпается, – это главное украшение пасхального лакомства. Хозяйки уже готовятся к праздничной трапезе на Пасху 2020 и ищут надежный рецепт основного угощения. Ранее Надежда Матвеева делилась рецептом творожной пасхи, а сейчас специально для STB.UA ведущая рассказала, как сделать глазурь для куличей, которая не осыпается, не крошится и не липнет. Пошаговый рецепт читайте в материале.

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Ингредиенты для белковой глазури:

  • яичные белки – 2 шт.
  • сахар – 100 г
  • щепотка соли
  • стакан воды
  • лимонный сок

Приготовление:

  1. Сварите сироп из сахара и воды.
  2. Охладите белки и взбейте их в пену.
  3. Очень медленно влейте в белки горячий сироп, взбивая их в это время.
  4. Продолжайте взбивать белки, пока сироп не остынет.

Раскроем маленький секрет: чтобы глазурь заблестела, на финальном этапе приготовления добавьте в нее чайную ложку лимонного сока.

Впрочем, его можно добавить и в самом начале. При таком способе приготовления белки и лимонный сок для белковой помадки для кулича взбиваем в миксере. Продолжая взбивать дальше вилкой, вводим сахарную пудру, пока не получится густая масса. Покрывать этой глазурью куличи надо сразу после ее приготовления.

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Глазурь необходимо наносить на горячий кулич, чтобы она «взялась».

Several Kulich, a traditional Russian Easter bread, with meringue and colorful sprinkles

Одну часть глазури можно использовать как основу. А вторую – закрасить и использовать в качестве украшения. Для разноцветной глазури рекомендуют добавлять в теплую воду несколько ложек варенья, а также пищевые красители и специи.

Кроме того, для фиксации глазури используют желатин. Его добавляют в начале приготовления. Одну чайную ложку быстрорастворимого желатина следует залить двумя столовыми ложками холодной воды и оставить на 5 минут. После того как желатин настоится, его необходимо добавить в горячий сироп (шаг 1). Дальнейшие действия остаются прежними.

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