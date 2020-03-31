Пандемия – это не только борьба с вирусом, но и возможность преступникам «развернуться» на полную. Откровенная ложь, атаки на ресурсы ВОЗ и Минздрава, кражи – это то, о чем сейчас стоит помнить, акцентирует в программе «Вікна-новини» на СТБ экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

«За две недели карантина мы уже умеем правильно мыть руки, соблюдать дистанцию, самоизолироваться. Однако кроме COVID-19 нам нужно научиться противостоять распространению других вирусов – информационных, – акцентирует внимание экс-министр здравоохранения. – Один из фейков – о ночном распылении из вертолетов дезинфицирующих средств. Эту информацию распространили настолько массово, что пришлось вмешаться работникам СБУ».

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Откуда же берутся такие информационные выбросы? К примеру, в прошлую пятницу львовские работники СБУ разоблачили гражданку, которая размещала в интернете ложные данные о распространении COVID-19. Специалисты по кибербезопасности установили, что эта женщина является участницей более тысячи сообществ, запрещенных в соцсетях, где и распространяла фейки.

Проблема распространения неправдивой информации актуальна не только для Украины, но и для всего мира. В Европейском союзе с началом пандемии также отметили рост количества информационных провокаций. И пришли к выводу – мощная волна дезинформации идет от российских провайдеров и прокремлевских источников. В европейском полицейском управлении Европол, который координирует органы правопорядка всех стран ЕС, заявили о серьезном росте преступности в связи с коронавирусом. И назвали 4 основные угрозы:

Киберпреступность. Во времена пандемии активизировались хакеры. Правительственные информационные системы все чаще пытаются взломать. Стремительно возросло количество кибератак на ресурсы ВОЗ. Минздрав уже тоже атаковали. А на прошлой неделе в результате хакерского нападения на университетскую больницу в Брно (Чехия), пришлось приостановить операции и направлять пациентов в другие клиники. Мошенничество. Оно связано в основном с нехваткой медицинских масок и других средств защиты. Так, одна европейская компания заплатила более 6 миллионов евро за импорт масок и дезинфектантов из Сингапура, но ничего не получила. Продажа поддельных лекарств, тестов и средств защиты. Эта проблема оказалась настолько глобальной, что в марте Интерпол начал операцию «Пангея», к которой присоединились правоохранители из 90 стран мира. Сейчас разоблачено уже 4 десятка криминальных группировок и удалено из интернета 2,5 тысячи мошеннических сообщений. Кража имущества. Воры притворяются родственниками или представителями государственных учреждений и присваивают имущество.

Поэтому сейчас как никогда стоит быть бдительными. Специалисты по кибербезопасности советуют: никому не передавайте свои персональные данные. Если вы получили сообщение якобы от банка или от органов власти с просьбой предоставить паспортные данные, информацию о карте, фото документов – обязательно перезвоните по телефонам, указанным на официальных сайтах. Не устанавливайте непроверенные программы. Выработайте привычку регулярно менять пароли. Не используйте один и тот же для различных ресурсов. Не открывайте ссылки в сообщениях и письмах от непроверенного отправителя.

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Сейчас самое время для ревизии смартфона. Приложения, которыми не пользуетесь, удалите. Доверяйте только проверенным источникам информации: официальным страницам Минздрава и центру общественного здоровья. Информационная гигиена очень похожа на санитарную. Требует немного времени, но сохраняет психологическое и физическое здоровье. Будьте внимательны, мойте руки, сохраняйте спокойствие и будьте здоровы.



А уже в сегодняшнем сюжете вы узнаете, что делать, если из-за карантина вы потеряли свою работу или вашу заработную плату уменьшили. Кто получил финансовую помощь и что для этого необходимо сделать? Узнайте в спецрубрике программы «Вікна-новини» на СТБ с экс-министром здравоохранения Зоряной Скалецкой.

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