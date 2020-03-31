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Что приготовить на завтрак из творога: рецепты от Юры Негрича

31.03.2020

Полноценный сытный завтрак способен задать хороший ритм работы вашему организму на целый день! Но что приготовить на завтрак? Полезный и питательный творог подойдет как нельзя лучше для первого приема пищи: он хорошо усваивается организмом и при этом богат белками, кальцием и витаминами. А блюда из творога получаются вкусные и разнообразные: сырники, запеканки, оладьи, кексы и вареники. Подробными рецептами о том, что можно приготовить из творога на завтрак от суперфиналиста  «МастерШеф. Профессионалы» Юры Негрича, читайте в нашем материале.

Творожная запеканка с ягодным соусом

Ингредиенты:

  • творог — 500 г
  • яйца — 2 шт.
  • сахар — 3 ст. л.
  • манка — 2 ст. л.
  • ванилин — по вкусу
  • изюм — по вкусу

Ингредиенты для ягодного соуса:

  • ягоды — 250 г
  • сахар — 2 ст. л.
  • лимонный сок — несколько капель

Приготовление:

  1. Взбейте яйца, добавьте сахар и постепенно введите творог, а после — манку. Добавьте изюм и ванилин. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
  2. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и присыпьте панировочными сухарями. Выложите туда творожную смесь и разровняйте.
  3. Сверху сбрызните запеканку растопленным сливочным маслом и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов.
  4. Выпекайте запеканку в течение 25—30 минут.
  5. Приготовьте соус: ягоды промойте, измельчите в блендере. Поставьте на огонь, добавьте сахар, лимонный сок и проварите до растворения сахара.
  6. Подавайте запеканку, политую сверху остывшим ягодным соусом.

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Оладьи из творога

Ингредиенты: 

  • творог — 150 г
  • яйцо — 1 шт.
  • мука — 50 г
  • кефир — 300 мл
  • сода — 1/3 ч. л.
  • сахар — 1 ст. л.
  • ванилин — по вкусу

Приготовление:

  1. Яйцо взбейте с сахаром.
  2. Добавьте творог, кефир, соду и тщательно перемешайте.
  3. Всыпьте муку и замесите тесто, по консистенции напоминающее густую сметану.
  4. Выложить тесто на заранее разогретую сковороду с помощью столовой ложки и обжаривайте с двух сторон до румяной корочки.
  5. Подавайте оладьи со сметаной или топпингом.

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Творожные оладьи со шпинатом

Ингредиенты:

  • шпинат — 250 г
  • творог — 250 г
  • яйца — 2 шт.
  • пшеничная мука — 2 ст. л.
  • кукурузная мука — 2 ст. л.
  • растительное масло — 2 ст. л.

Приготовление:

  1. Шпинат прогрейте на сковороде до мягкости. Дайте ему остыть.
  2. Взбейте яйца, перемешайте с остывшим шпинатом. Затем добавьте предварительно просеянную пшеничную и кукурузную муку, творог, соль и оставьте на 15 минут.
  3. На разогретую сковороду выкладывайте тесто с помощью столовой ложки и жарьте по 2 минуты с каждой стороны.
  4. Подавайте оладьи со сметаной.

Ленивые вареники с ягодами и моцареллой

Ингредиенты:

  • творог — 300 г
  • яйцо — 1 шт.
  • мука — 2/3 стакана
  • сахар — 2 ст. л.
  • сливочное масло — 50 г
  • сушеный розмарин — 1/3 ч. л.
  • ягоды замороженные — 250 г
  • моцарелла — 50 г

Приготовление:

  1. Творог протрите через сито или измельчите в блендере. Добавьте яйцо, 25 г растопленного сливочного масла, 1 ст. л. сахара, розмарин и муку. Замесите мягкое тесто.
  2. Доску присыпьте мукой, раскатайте на ней тонкие колбаски из теста и нарежьте их на кусочки длиной 12 см. Обваляйте кусочки в муке.
  3. Отварите ленивые вареники в подсоленной кипящей воде в течении нескольких минут.
  4. Приготовьте соус: измельчите ягоды с 1 ст. л. сахара в блендере.
  5. Выложите ленивые вареники в форму для запекания и полейте ягодным соусом. Сверху выложите оставшееся сливочное масло и посыпьте тертой моцареллой.
  6. Поставьте форму в разогретую духовку на несколько минут.

Творожные кексы

Ингредиенты:

  • творог — 150 г
  • яйца — 3 шт.
  • сливочное масло — 150 г
  • сахар — 1 стакан
  • мука — 1 стакан
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Яйца взбейте с сахаром.
  2. Добавьте растопленное сливочное масло и творог, тщательно перемешайте.
  3. Всыпьте просеянную муку, соединенную с разрыхлителем и замесите тесто по консистенции, как густая сметана.
  4. Смажьте формы для кексов сливочным маслом и наполните их на 2/3 тестом.
  5. Выпекайте кексы 30 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

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