Акушерка: топ-5 фактов о Фатиме Горбенко

Совсем скоро зрители телеканала СТБ смогут насладится игрой потрясающей актрисы Фатимы Горбенко в новом сериале «Акушерка». В медицинском многосерийном фильме актриса сыграет главную роль. Читайте топ-5 самых необычных фактов об актрисе Фатиме Горбенко прямо сейчас!

Фатима Горбенко родилась в семье покорителя Гималайских вершин Мстислава Горбенко и его жены Лилии. Оказывается, у Фатимы есть брат-близнец Рустем. Свои имена дети получили в честь родственников, которые были крымскими татарами. В свои 32 Фатима может похвастатся 50 работами в 50 проектах! Сыграла роль Елены Александровны Кореневой в одном из самых известных украинских сериалов «Крепостная». Интересно, но девушка, фото которой украшают глянцевые обложки украинских изданий, не считает себя красивой. Актриса ведет скромный образ жизни, а в свободное время занимается спортом. Фатима знает несколько языков: кроме украинского и русского, она свободно говорит на испанском и английском.

Уже известно, что в сериале «Акушерка» Фатима сыграет главную героиню – Татьяну, у которой рушится жизнь. Когда жена влиятельного бизнесмена с тяжелым сердечным недугом решает рожать не в роддоме, а у знахарки – все оборачивается трагедией и роженица умирает. Хоть Татьяне и удается спасти ребенка, в смерти жены бизнесмена винят именно главную героиню. Из-за этого ее отстраняют от работы. Так берет начало ее борьба за своей честное имя и личное счастье.

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