Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Сліпа» 40 серия: Почему нельзя принимать деньги в дар

30.03.2020

30 марта в эфире телеканала СТБ вышла 40 серия проекта «Слепая», основанного на реальных историях людей. Сможет ли бабушка Люба помочь Наталье. Женщина давно была замужем. Но в последнее время муж Павел стал вести себя очень странно: он постоянно грубил Наталье… Подробнее читайте в материале.

слепая

Наталья Осипчук давно и счастливо замужем. Ее муж Павел всегда ласково и заботливо относился к жене, и вдруг с ним начали происходить странные вещи. Без всякой причины Павел стал вести себя с Натальей очень грубо и агрессивно. Наталья была в отчаянии. Она не понимала, что происходит с человеком и поспешила к бабушке Любе.

Слепая рассказала, что во всем виноваты деньги. Именно из-за низ Павел стал очень агрессивен. Бабушка Люба посоветовала наталье провести специальный ритуал. Женщина послушала и сделала все так, как сказала ей Слепая. Однако ритуал не подействовал ‒ Павел все также продолжал грубить ей. А вскоре совсем ушел без объяснений. 

Смогла ли Наталья разобраться, в чем причина такого поведения ее мужа? Смотрите все детали в 40 серии. 

Больше по теме: Что нужно делать в полнолуние для привлечения денег

Video: «Сліпа» 40 серия: Почему нельзя принимать деньги в дар

Слепая: в 40 серии вы узнали, почему нельзя принимать деньги в дар. Как помогла женщине Слепая в 40 серии от 30.03.2020

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Фронтмен Фиолет поддержит фанов во время карантина проектом «Колос дома»
Фронтмен Фиолет поддержит фанов во время карантина проектом «Колос дома»
Даша Трегубова отмечает день рождения
Даша Трегубова отмечает день рождения
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
ТНМК покажут бэкстейдж эпического украинского концерта
ТНМК покажут бэкстейдж эпического украинского концерта
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить