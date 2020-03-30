30 марта в эфире телеканала СТБ вышла 40 серия проекта «Слепая», основанного на реальных историях людей. Сможет ли бабушка Люба помочь Наталье. Женщина давно была замужем. Но в последнее время муж Павел стал вести себя очень странно: он постоянно грубил Наталье… Подробнее читайте в материале.

Наталья Осипчук давно и счастливо замужем. Ее муж Павел всегда ласково и заботливо относился к жене, и вдруг с ним начали происходить странные вещи. Без всякой причины Павел стал вести себя с Натальей очень грубо и агрессивно. Наталья была в отчаянии. Она не понимала, что происходит с человеком и поспешила к бабушке Любе.

Слепая рассказала, что во всем виноваты деньги. Именно из-за низ Павел стал очень агрессивен. Бабушка Люба посоветовала наталье провести специальный ритуал. Женщина послушала и сделала все так, как сказала ей Слепая. Однако ритуал не подействовал ‒ Павел все также продолжал грубить ей. А вскоре совсем ушел без объяснений.

Смогла ли Наталья разобраться, в чем причина такого поведения ее мужа? Смотрите все детали в 40 серии.

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