Сегодня, 30 марта, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдут 39 и 40 серии проекта, основанного на реальных историях людей, — «Слепая». Это рассказ о ясновидящей бабушке Любе, которая помогает людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Подробнее читайте в материале.

В 39 серии сериала «Слепая» журналистка Алла захотела «разоблачить» бабушку Любу. Девушка считает, что Слепая — мошенница. Она пришла к ней с придуманной проблемой. Но бабушка не поверила журналистке и выгнала ее. Но заверила, что придет время, и Алла вернется. Так и случилось…

В 40 серии сериала «Слепая» к бабушке Любе обратилась Наталья. Женщина давно была замужем. Но в последнее время муж Павел стал вести себя очень странно: он постоянно грубил Наталье…

Узнайте все подробности в 39 и 40 сериях сериала «Слепая» от 30.03.2020.

Video: «Слепая»: чем заинтересуют 39 и 40 серии от 30.03.2020 Слепая - 39 и 40 серии на сайте СТБ уже 30.03.2020. О чем сюжет 39 и 40 серии фильма Слепая, читайте в анонсе

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ