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«Слепая» 39 серия: Почему нельзя встречаться с женатыми мужчинами

30.03.2020

30 марта в эфире телеканала СТБ вышла 39 серия проекта, основанного на реальных историях людей, — «Слепая». Смогла ли бабушка Люба помочь Алле. Девушка работала журналисткой и хотела разоблачить Слепую, однако и опомниться не успела, как сама попросила помощи. Детальнее читайте в материале. 

слепая

Журналистка Алла не верит в провидиц и хочет «разоблачить» бабу Любу, написать, что бабушка ‒ мошенница. Она приходит к Слепой и просит помощи. Алла придумала историю, будто бы она беременна. Девушке уверяет, что ей каждую ночь снится страшный сон ‒ рыжая женщина забирает у нее ребенка. После нескольких ночных кошмаров у нее будто бы случился выкидыш. 

Однако бабушка Люба не поверила журналистке и выгнала ее. Но на прощание рассказала, что придет время, и Алла вернется к ней за помощью. Так и случилось.  Вскоре девушка действительно забеременела, но ее возлюбленный Олег женат, и уйти от жены он совсем не планирует. Алла снова идет к Слепой… Сможет ли помочь девушке бабушка Люба и как решится вопрос с беременностью? Узнайте все подробности в 39 серии. 

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Video: «Слепая» 39 серия: Почему нельзя встречаться с женатыми мужчинами

Слепая: в 30 серии вы узнали, почему нельзя встречаться с женатым мужчиной. Как помогла женщине Слепая в 39 серии от 30.03.2020

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