Уже 30 марта в 20:05 мы увидим продолжение фильма королевы мелодрам Оксаны Байрак «Ничто не случается дважды». В картине сыграли как молодые начинающие, так и хорошо знакомые зрителям звездные актеры. Подробнее об актерах продолжения фильма «Ничто не случается дважды» читайте в материале.

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Екатерина Тышкевич

Екатерина Тышкевич — украинская актриса и модель. Родилась 18 сентября 1994 года. Студентка Киевского Национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. Карьера в кино началась с эпизодической роли в сериале «Женский доктор-2». На сегодняшний день Екатерина — востребованная актриса, которая получает приглашения во все интересные и громкие проекты. На счету Екатерины 32 роли в фильмах и сериалах. В продолжении фильма «Ничто не случается дважды» сыграет сразу двух персонажей — Екатерину Богданову и ее дочь Машу.

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Смотрите онлайн сериал Ничто не случается дважды 2 сезон – 2 серия

Антон Батырев

Актер театра и кино Антон Батырев широко известен публике. С самого детства парень мечтал об актерской карьере, хотя родители пророчили ему профессию архитектора или химика. Окончил театральный институт Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова, учился на курсе Риммы Беляковой. После окончания вуза был принят в труппу ТЮЗа имени Киселева. Театральные роли были по достоинству оценены критиками. В 2008 году мужчина попробовал себя в кинематографе. Яркие роли, харизма и талант сделали Антона востребованным артистом. В продолжении фильма «Ничто не случается дважды» сыграет Вадима Огнева.

Максим Дрозд

Максим родился в актерской семье в Одессе, поэтому не удивительно, что с малых лет мечтал об актерской карьере. С первого раза не прошел по конкурсу в театральный вуз. Отслужив в армии, отправился в Москву попробовать свои силы в школу-студию МХАТ. Максим стал студентом актерской мастерской Авангарда Леонтьева. Сегодня на счету артиста более 100 ролей в кино. В продолжении фильма «Ничто не случается дважды» сыграет начальника заставы майора Калинина.

Валентин Томусяк

Валентин Томусяк — украинский актер театра и кино. Родился 20 января 1983 года. Окончил Киевский университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, мастерская В. Судина. Актер Киевского ТЮЗа на Липках. Лауреат Госпремии Кабинета Министров Украины им. Леси Украинки. В продолжении фильма «Ничто не случается дважды» Валентину досталась роль мужа Кати Богдановой — Дмитрия.

Надежда Мейхер-Грановская

Надежда Мейхер-Грановская — украинская певица, актриса, телеведущая и дизайнер. Родилась 10 апреля 1982 года. С раннего возраста Надежда проявляла интерес к музыке и танцам. Как певица реализовала себя в составе популярной группы «ВИА Гра», а также как сольная исполнительница. Была ведущей программы «Невероятные истории любви» и «Невероятная правда о звездах» на телеканале СТБ. Принимала участие во многих новогодних мюзиклах и снялась в нескольких фильмах. В продолжении фильма «Ничто не случается дважды» сыграет Раису.

Ирина Ефремова

Актриса театра и кино Ирина Ефремова родилась 25 октября 1980 года. Окончила ГИТИС (Государственный институт театрального искусства), мастерская П. Хомского. После окончания института стала актрисой Государственного театра киноактёра. В продолжении фильма «Ничто не случается дважды» сыграет директора детского дома Ирину.

Григорий Бакланов

Григорий Бакланов – украинский актер театра и кино. Одессит с детства точно знал, что рожден стать настоящей звездой кинематографа. Именно в студенческие годы биография Григория Бакланова пополнилась первыми ролями в театре и кино. Во время учебы в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого он активно снимался в украинских фильмах и сериалах. Дебют Григория на экранах состоялся в короткометражном кино «Встреча». После окончания университета Гриша стал актером Нового театра на Печерске. В продолжении фильма «Ничто не случается дважды» сыграет Глеба.

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Источник фото: социальные сети актеров

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