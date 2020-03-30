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Лучшие сериалы для просмотра на карантине по мнению актрисы Фатимы Горбенко

30.03.2020

Совсем скоро – премьера одного из главных сериалов весеннего сезона –  Акушерка! Главную роль в нем сыграла звезда сериала Крепостная Фатима Горбенко. Актриса рассказала о своих любимых сериалах, которые можно посмотреть во время карантина. Подробнее – далее в материале. 

Косяки

Американский комедийный телевизионный сериал, созданный Дженджи Коэн и транслировавшийся на кабельном канале Showtime. Сюжет сериала вращается вокруг овдовевшей домохозяйки и матери двух подростков из маленького богатого калифорнийского пригорода Нэнси Ботвин, в исполнении Мэри-Луиз Паркер. Чтобы свести концы с концами, героиня становится дилером марихуаны для верхушки среднего класса.

Шучу

Шучу – сериал с Джимом Керри в главной роли. Действие сериала разворачивается в Колумбусе, штат Огайо. В центре сюжета находится Джефф Пиччирилло, также известный как Мистер Пикклз — любимый детьми и родителями ведущий детского телешоу. Вокруг бренда «Мистер Пикклз» выстроена многомиллионная империя, но сам он переживает личную трагедию и проблемы в семье. 

Последний человек на Земле 

Почти год Фил Миллер, 42-летний рядовой сотрудник банка колесит по США, пытаясь найти хоть какие-то признаки человеческой жизни после пандемии некоего вируса, уничтожившего, по-видимому, всех людей на Земле, включая его семью и сотрудников банка, где он работал. В надежде, что живые все-таки где-то есть, Фил оставлял надпись на биллбордах — «Alive in Tucson» (В Тусоне есть живые). Посетив все штаты и так никого не обнаружив, Фил возвращается в свой родной город — Тусон (Аризону). Однако постепенно выживших появляется все больше…

Удивительная Миссис Мейзел

Нью-Йорк, 1958 год. От домохозяйки Мириам «Мидж» Мейзел уходит муж Джоэл, заявив, что у него интрижка на стороне. Мидж отправляется за поддержкой к родителям, однако те лишь разочарованы выбором дочери спутника жизни. Тогда она идет в клуб, где Джоэл по вечерам пытался выступать со стендапом (на самом деле лишь читал чужие шутки), и неожиданно ее импровизированная речь имеет оглушительный успех. Так для Мидж начинается новая жизнь!

Убивая Еву

Аналитик Ева Поластри начинает охоту на талантливую и психопатичную наемную убийцу Вилланель. Две женщины становятся одержимы друг другом.

В мае 2019 года сериал получил три награды Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинациях: «Лучший драматический сериал», «Лучшая актриса» (Джоди Комер) и «Лучшая актриса второго плана» (Фиона Шоу).

Источник фото: Instagram – fagomsti

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