Концертный зал Евровидения переделают под больницу

За последние сутки в Нидерландах зарегистрировано почти 900 новых случаев инфицирования коронавирусом, а 93 пациентов – умерли. Из-за роста заболеваемости власти решили переоборудовать концертный зал Ahoy под больницу. Подробности – далее в материале.

Чтобы не допустить переполнения больниц по всей стране разместят больничные палаты для лечения зараженных коронавирусом и пациентов с другими заболеваниями.

Известно, что в концертном зале Ahoy в Роттердаме, в мае должен был состояться песенный конкурс Евровидение. Однако уже сейчас начали устанавливать первые 88 из 680 больничных коек.

С апреля Ahoy станет временной больницей для пациентов, нуждающихся в уходе, но не требующих срочной госпитализации.

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