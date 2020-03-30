Концертный зал Евровидения переделают под больницу
30.03.2020
За последние сутки в Нидерландах зарегистрировано почти 900 новых случаев инфицирования коронавирусом, а 93 пациентов – умерли. Из-за роста заболеваемости власти решили переоборудовать концертный зал Ahoy под больницу. Подробности – далее в материале.
Чтобы не допустить переполнения больниц по всей стране разместят больничные палаты для лечения зараженных коронавирусом и пациентов с другими заболеваниями.
Известно, что в концертном зале Ahoy в Роттердаме, в мае должен был состояться песенный конкурс Евровидение. Однако уже сейчас начали устанавливать первые 88 из 680 больничных коек.
С апреля Ahoy станет временной больницей для пациентов, нуждающихся в уходе, но не требующих срочной госпитализации.
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