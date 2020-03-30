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Какую температуру нужно сбивать при гриппе или простуде взрослому и ребенку?

30.03.2020

Каждому из нас хочется, чтобы любые болезни обошли семью стороной. Но как быть, если вы таки стали заложником простуды или гриппа? Какую температуру нужно сбивать у взрослого и ребенка, а какая отметка на градуснике считается нормой при простуде и гриппе? Об этом подробно рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

Борьба с повышенной температурой – процесс индивидуальный: для кого-то отметка в 37 градусов является страшным симптомом, другие же не спешат понижать температуру и при 38 – 39 градусах, как же правильно и на что стоит обязательно обратить внимание, принимая решение?

здоровье

Какую температуру нужно сбивать у взрослого и ребенка при простуде и гриппе? Узнайте в нашем материале!

Для начала стоит разобраться, чем именно вы болеете, проконсультировавшись с врачом. Если простуда легко пройдет через несколько дней, не подав и следа о своем существовании, то грипп может не только ухудшить ваше самочувствие на длительное время, но и иметь серьёзные осложнения. От специфики заболевания будут зависеть и методы лечения. Тревожными симптомами для вас может стать резкое повышение температуры (выше, чем 38,5 градуса), ломота, тошнота, судороги, отсутствие улучшения состояния спустя несколько дней, высыпания и т.д.

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Разобраться стоит и в вопросе понижения температуры тела. Увидев на градуснике отметку свыше 37 – 37,5, многие начнут ее немедленно сбивать, что, в большинстве случаев, является ошибкой. Как только вирус проникает в наш организм, иммунная система пытается справиться с ним собственными силами, вырабатывая специальные антитела. Искусственно понижая температуру (жаропонижающими таблетками, питьем и т.д.), вы понижаете и защитные функции организма, ведь повышение температуры убивает причину ее возникновения.

Многие взрослые, зачастую, сбив температуру, отправляются на работу, что является еще большей ошибкой, ведь самостоятельно организм перестает бороться с инфекцией, а она размножаться не перестает, тем самым заражая ваших коллег. Само собой, такое перенесение заболевания «на ногах» может вызвать массу дополнительных осложнений.

Если ваша температура не достигла предела 38 – 38,5 градуса, с приёмом жаропонижающих препаратов вы можете повременить.  В таком случае, вам (ребенку)  стоит обязательно остаться дома, принимать обильное теплое питье (это способствует выведению токсинов из организма и улучшению терморегуляции), поддерживать оптимальную температуру комнаты (около 22 градусов), не стоит дополнительно укутываться или обогревать помещение, ежедневно (лучше несколько раз в день) делать влажную уборку, а также пристально следить за изменением состояния здоровья.

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Для питья лучше использовать натуральные ингредиенты (смородину, малину, цитрусовые, ромашку, мед и т.д.). Обязательно помните, что напиток должен быть теплым (не горячим), а также не стоит слишком его подслащать.

здоровье

Обильное теплое питье способствует выведению токсинов из организма и улучшению терморегуляции

Учитывайте индивидуальные характеристики организма. Далеко не в любом случае температуру до 38 – 38, 5 стоит терпеть. Если вы болеете не простудой – повышенная температура может стать тревожным симптомом,  также понижать градус тела раньше нужно в том случае, если для вас или ребенка характерны судороги, болезни сердца или почек (повышенная температура вызовет дополнительную нагрузку на органы), беременным женщинам к вопросу стоит отнестись более внимательно, обязательно уведомив врача. Если у вас есть какие-либо хронические заболевания, предварительно обсудите со специалистом, что требуется предпринимать в случаях повышения температуры при простуде или гриппе именно в вашем случае.  Следите за потоотделением: если вы (ребенок) потеете – значит, организм справляется с заболеванием, если же температура выше 38 градусов, но кожа совсем сухая – стоит сбить температуру, обязательно вызвав врача.

Будьте здоровы!

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