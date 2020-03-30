Гороскоп на 31 марта 2020 года расскажет, что приготовил последний день первого месяца весны. На чьей стороне удача, а кому стоит быть более осторожным? Что приготовили звезды для каждого знака зодиака – читайте гороскоп на 31 марта от экстрасенсов СТБ в материале.

Овен

Овнам стоит отдохнуть наедине с собой. Отключите телефон и постарайтесь избегать внешних раздражителей. Это поможет расслабиться и привести мысли в порядок.

Телец

У тельцов появится возможность найти новый источник дохода. Меньше думайте и больше делайте. Если тщательно продумаете план действий, то вскоре сможете получить большую прибыль.

Близнецы

Близнецы сегодня могут чувствовать тревожность. Чай с ромашкой – то, что вам нужно. Не стоит тратить свои нервы. Ответы на вопросы вы обязательно получите, но немного позже.

Рак

Ракам пора сделать передышку. Не стройте никаких стратегий и планов, все равно ничего толком не придумаете. Постарайтесь наслаждаться жизнью такой, какая она есть сейчас.

Лев

Львам стоит сегодня прислушиваться к своей интуиции. Она подскажет вам, как вам правильно поступить на жизненном раздорожье. Просто помните, что вам под силу все!

Дева

Девам срочно нужны позитивные эмоции. Устройте себе сегодня праздник. В качестве повода отлично подойдет последний день марта. И совершенно не важно, что на календаре вторник.

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Весы

Весы сегодня будут креативить по полной. Идеи будут появляться одна за другой. Успейте их записать. Уже скоро вам откроются двери для их реализации.

Скорпион

У Скорпионов день сулит быть не из легких. Не принимайте никаких резких спонтанных решений. Прислушайтесь к родителям. Они наверняка знают, что вам поможет.

Стрелец

Стрельцы сегодня подвержены депрессивному состоянию. Вам не стоит замыкаться в себе. Поделитесь своими переживаниями с близкими, или же посмотрите любимый фильм с другом.

Козерог

В этот день Козерогам нужно начать думать о себе. Не стоит надеяться на помощь и поддержку других. Только вам под силу взять себя в руки и ситуацию под контроль.

Водолей

У Водолеев со второй половинкой начинается новый этап отношений. Займитесь общими делами: уборкой, готовкой, найдите новое хобби. Проведите день вдвоем и насладитесь обществом друг друга.

Рыбы

Недомолвки и тайны не приведут Рыб ни к чему хорошему. Не бойтесь обсуждать с близкими то, что вас беспокоит. Родные вас всегда поймут и поддержат в любой ситуации.

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