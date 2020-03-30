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Фронтмен Фиолет поддержит фанов во время карантина проектом «Колос дома»

30.03.2020

Фронтмен Фиолет, поэт и писатель Сергей Мартынюк не тратит время на карантине. Он использует его для саморазвития. Более того – создал специальный онлайн-проект «Колос вдома», чтобы поддержать фанатов, и призывать людей сидеть по домам.

Сергей Мартынюк – фронтмен одной из самых концертирующих групп страны Фиолет, поэт, писатель и организатор фестиваля украинского духа Бандершат. Из-под его пера уже вышли роман «Капітан Смуток» и поэтический сборник «Реп’яхи», а совсем скоро Сергей представит новую книгу «Рок-н-Ролл».

С 31 марта два раза в неделю музыкант будет стримить на YouTube-каналі Фиолет, чтобы показать свою повседневную жизнь, поделиться мыслями, посоветовать любимое кино, почитать поэзию, рассказать о коллекции винила, попеть песен в акустике и замотивировать фанов использовать карантин как время для саморазвития.

В частности 31 марта фронтмен Фиолет будет вести прямой эфир прямо с кровати вместе с любимой супругой Лорой. Именно ей Сергей посвятил романтическое и трогательное тревел-видео, саундтреком к которому стала акустическая песня Коли Усміхаєшся Ти. В этом эфире Сергей познакомит поклонников с Лорой и поделится советами и лайфхак их супружеской жизни в условиях карантина.

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