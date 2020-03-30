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FILM.UA Group поддержала проект #залишайсявдома, инициированный StarLightMedia

30.03.2020

Информационные ролики StarLightMedia, направленные на разъяснение мер профилактики COVID-19 выходят в эфир группы FILM.UA. Слоган #залишайсявдома, который сейчас сопровождает логотипы каналов ICTV, СТБ, Нового канала и ВОТ ТВ будет также интегрирован в логотип канала 36.6TV.

залишайся вдома

FILM.UA Group присоединилась к инициативе StarLightMedia, направленной на защиту здоровья украинцев и разъяснения превентивных действий во время пандемии COVID-19. Социальные информационные ролики StarLightMedia, в которых ведущие помогают украинцам разобраться среди всей информации о вирусе, дают проверенные советы и подчеркивают необходимость карантина теперь будут транслироваться и в эфире канала 36.6. Канал FILM.UA также присоединяется к инициативе трансформации логотипа на этот период и добавляет к своему логотип-призыв #залишайсявдома.

 «Мы приветствуем действия наших партнеров и радуемся широкому привлечению ответственных медиакомпаний к информированию граждан о необходимых превентивных действий во время пандемии. Верим, что предоставление полной и объективной информации о вирусе, постоянная коммуникация со зрителем для соблюдения правил безопасности и противодействия панике — это ключевая ответственность вещателей в этот период», — заявил Михаил Царев, СЕО StarLightMedia. 

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«Мы рады поддержать наших партнеров, группу StarLightMedia, в их инициативе. Своевременная, правдивая, прозрачная информация сейчас как никогда важна для всего общества. Призываем все медиа Украины объединить усилия для того, чтобы мы смогли внести свой вклад в борьбу с пандемией, предотвратить распространение паники и убедить украинцев в том, что оставаться дома сейчас жизненно необходимо», — прокомментировала ситуацию Виктории Ярмощук, CEO FILM.UA Group,

Напомним, что ролики, которые сняла StarLightMedia, — открытые и бесплатные для всех, кто заинтересован в их распространении.

Ранее Film.ua и StarLightMedia в партнерстве реализовывали проекты «Крепостная», «Нюхач», «Новая», «Прятки» и другие сериальные и кинопродукты, получившие известность у зрителя.

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