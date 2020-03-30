Евровидение-2020: онлайн-концерты любимого конкурса уже с 3 апреля!

Поскольку мир остается дома, организаторы международного конкурса представили новую фишку в YouTube и социальных сетях, чтобы донести до вас музыку: домашние концерты Евровидения! Больше информации – далее в материале!

Многим артистам пришлось отменить туры из-за действующих ограничений на поездки по причине стремительного распространения COVID-19. Это означает, что новые способы обмена любимой музыкой нужны сейчас как никогда. Таким образом, артисты Евровидения присоединяются к тенденции размещать живую музыку в социальных сетях и записывают дома любимые песни для поклонников.

В каждом эпизоде домашних концертов Евровидения будут представлены несколько участников конкурса, включая артистов с 2020 года. Каждый конкурсант исполнит свою песню и кавер-версию другого хита Евровидения.

Какую кавер-версию исполнит исполнитель?

За кавер-версии будут голосовать подписчики Евровидения в социальных сетях. Следите за объявлениями артистов на официальных страницах конкурса, и тогда у вас будет возможность выбрать любимую песню!

Первым артистом в 1 Эпизоде станет Райан О’Шонесси, представитель Ирландии в 2018 году. Первый эпизод будет опубликован 3 апреля, поэтому убедитесь, что вы подписаны на YouTube-канал и следите за обновлениями в Facebook, Instagram и Twitter.

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