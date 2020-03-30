Экс-холостяк и принц Френсис Метью о том, как заразился коронавирусом
30.03.2020
Главный герой второго сезона романтического реалити «Холостяк», а также потомок царской династии Романовых — Френсис Метью — заразился COVID-19. Где Холостяк мог подцепить вирус? Какие симптомы послужили первым «звоночком», а также как протекает болезнь сейчас — узнайте в материале.
В условиях пандемии сложно противостоять вирусам, особенно если не следовать правилам самоизоляции. Уже не секрет, что подвержены заболеванию абсолютно все: и голливудские звезды, и даже принцы. Стало известно, что экс-холостяк Френсис Метью также заражен.
Мужчина признался, что симптомы появились буквально за несколько дней. Утром 17 марта появилось давление в груди, а к вечеру поднялась высокая температура. К утру притупились все вкусовые рецепторы, а также пропало обоняние. Благо, мужчина сразу самоизолировался и перестал контактировать с людьми. Спустя 7 дней Френсису стало легче. С каждым днем появляется все больше сил и энергии. Более того, заболела и его девушка. Однако заразил ее не Френсис Метью, ведь она находится в Париже.
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Экс-холостяк признался, что, возможно, он подцепил вирус в спортзале. Накануне недомогания, он вернулся с тренировки в плохом самочувствии. Но, к счастью, мужчина вовремя изолировался и обратился к врачам.
Сейчас Френсис находится дома: «Наслаждаюсь чаем на крыше, пытаюсь зарядиться солнцем. Единственное, что я точно знаю, — это то, что вирус влияет на всех по-разному».