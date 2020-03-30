Главный герой второго сезона романтического реалити «Холостяк», а также потомок царской династии Романовых — Френсис Метью — заразился COVID-19. Где Холостяк мог подцепить вирус? Какие симптомы послужили первым «звоночком», а также как протекает болезнь сейчас — узнайте в материале.

В условиях пандемии сложно противостоять вирусам, особенно если не следовать правилам самоизоляции. Уже не секрет, что подвержены заболеванию абсолютно все: и голливудские звезды, и даже принцы. Стало известно, что экс-холостяк Френсис Метью также заражен.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Экс-холостяк признался, что, возможно, он подцепил вирус в спортзале. Накануне недомогания, он вернулся с тренировки в плохом самочувствии. Но, к счастью, мужчина вовремя изолировался и обратился к врачам.

Сейчас Френсис находится дома: «Наслаждаюсь чаем на крыше, пытаюсь зарядиться солнцем. Единственное, что я точно знаю, — это то, что вирус влияет на всех по-разному».

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